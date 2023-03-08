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القاهرة - سامية سيد - البذور مصدر غنى بالفيتامينات والمعادن الأساسية والألياف والدهون الأحادية الصحية والدهون المتعددة غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وعندما يتم تناولها باعتدال كجزء من نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول وضغط الدم، كما أن بعض الناس يأكلون البذور أيضًا لفقدان الوزن، في هذا التقرير نتعرف على أفضل 6 بذور صحية يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي، بحسب موقع "Health".

بذور صحية يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي

1. بذور البطيخ

تحتوي بذور البطيخ على دهون أوميجا 6، إنها مصدر كبير للفيتامينات والمعادن المعقدة ب مثل المغنيسيوم والفوسفور والزنك والحديد والبوتاسيوم والنحاس.

2. بذور اليقطين "اللب الأبيض"

تحتوي بذور اليقطين على أوميجا 6 كما أنها غنية بفيتامين هـ ومركب ب كما أنها تحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم.

3. بذور عباد الشمس

تحتوي بذور عباد الشمس على دهون أوميجا 6 وهي مصدر غني بفيتامين E و B المركب كما أنه يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والحديد والمنغنيز والزنك والحمض الأميني التربتوفان.

4. بذور الشيا

تعد بذور الشيا مصدرًا جيدًا لدهون أوميجا 3 إلى جانب المعادن مثل الحديد والكالسيوم.

5. بذور الكتان

بذور الكتان مصدر غني جدًا بدهون أوميجا 3 تحتوي على الألياف وفيتامين ب 1 ومعادن مثل النحاس والمغنيسيوم والسيلينيوم .

6. بذور البابايا

بذور البابايا غنية بالمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم لها تأثير قوي مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات على الجهاز الهضمي أيضًا.

لماذا يجب أن تضيف البذور في نظامك الغذائي؟

بصرف النظر عن الأسباب المذكورة أعلاه ، إليك بعض الأسباب الأخرى التي تجعل البذور جزءًا من نظامك الغذائي اليومي.

1. تحتوي على دهون جيدة

تحتوي البذور على دهون صحية تحافظ على صحة خلايا الدم مع تعزيز وظائف المخ.

2. تقليل الالتهاب

تمامًا مثل المكسرات ، تعمل البذور على الحد من مستويات الالتهاب في أجسامنا والتي تتجنب علامات الشيخوخة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. تحتوي على الستيرولات النباتية

البذور غنية بالستيرولات النباتية التي تساعد في مراقبة مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

4. تساعد على منع زيادة الوزن

استهلاك البذور بانتظام يمكن أن تساعد في منع زيادة الوزن غير الضرورية.

يجب أن تستهلك البذور مثل الكتان والشيا كمصادر لدهون أوميجا 3 يجب على الناس تجنب تسخينها لأنها دهون أوميجا 3 حساسة للحرارة.

تؤخذ البذور مثل بذور اليقطين أو عباد الشمس أو البطيخ بكميات صغيرة للاستفادة من محتواها من الفيتامينات والمعادن لأن الكميات الكبيرة تزيد من تناول دهون أوميجا 6 وتقلل من فوائد دهون أوميجا 3.