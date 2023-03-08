شكرا لقرائتكم خبر عن تركيبات غذائية تخلصك من دهون البطن بشكل أسرع.. جرب القهوة بالقرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فقدان الوزن بحد ذاته عملية صعبة، حيث إن دهون البطن صعبة فى التخلص منها، لكن يمكنك تحقيق ذلك فى وقت أقرب من خلال تناول الأنواع الصحيحة من الأطعمة جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولتحقيق أقصى استفادة من نظامك الغذائى، يجب أن تتعلم فن الجمع بين الأطعمة، حيث يمكن لبعض التركيبات الغذائية أن تصنع المعجزات لإنقاص الوزن، بما في ذلك دهون البطن، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

وتؤثر طريقة إقران الأطعمة على امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة وطريقة هضمها بواسطة الجسم، حيث تعمل الأطعمة المختلفة جنبًا إلى جنب للتحكم فى الهرمونات التى تنظم زيادة الوزن أو إنقاصه، وهناك العديد من التركيبات الغذائية التى تساعد فى إنقاص الوزن ومنها..

بطاطس بالفلفل

عادة ما يتم النظر إلى البطاطس لزيادة تراكم الدهون. لكن بعض الدراسات تدعي أن البطاطس يمكن أن تساعد بالفعل في إنقاص الوزن، حيث إن البطاطس غنية بالألياف ما يساعد على هضم الأطعمة بشكل أفضل، عند دمجها مع أطعمة مثل الفلفل يمكن أن تكون البطاطس إضافة رائعة لنظامك الغذائي لفقدان الوزن، حيث يحتوى الفلفل الأسود على البيبرين الذى يمنع تكوين خلايا دهنية جديدة.

قهوة بالقرفة

إن قهوة القرفة ليست مجرد صيحة موضة، فقد أصبحت شائعة لفقدان الوزن السريع، ومن المعروف أن الكافيين الموجود في القهوة يقمع الجوع، وتوفر القرفة بعض مضادات الأكسدة القوية التي تمنع ترسب الدهون في الجسم، مزيج من هذين النوعين من الأطعمة يعمل كالسحر لخسارة تلك الكيلوجرامات الزائدة.

أرز مع البازلاء

يحتوي الأرز على نسبة منخفضة من الأحماض الأمينية اللايسينية، وهذا هو السبب في أنه يعتبر بروتينًا غير مكتمل، إضافة الأطعمة الغنية باللايسين مثل البازلاء تزيد من حاصل البروتين، للحصول على وجبة أفضل لنظام غذائي لفقدان الوزن ، حاول استخدام الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض.

فواكه وخضراوات مع دهون صحية

الفيتامينات مهمة لصحة الجسم الجيدة، ومن المريح أن الفيتامينات الأساسية تعمل بشكل أفضل عند تناولها مع الدهون، فإن إضافة الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والسمن والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان كاملة الدسم إلى السلطات والمكرونة والعصائر والأطباق الأخرى يعد فكرة رائعة لفقدان الوزن.