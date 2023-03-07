تفاصيل التجهيزات الأخيرة من حفل "حناء" الأميرة ايمان

نشرت الملكة الأردنية رانيا العبدالله، منذ قليل صورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لتجهيزات حفل "حناء" ابنتها الأميرة إيمان.

وأظهرت الصورة الملكة وهي تساعد ابنتها على ارتداء الفستان المميز الذي ستطل فيه في حفل الحناء.

وأرفقت والدة العروس الصورة بتعليق كتبت فيه :" اللمسات الأخيرة قبل حفلة حناء إيمان".

تعليق الملكة رانيا على عقد قران الأميرة إيمان

وكانت الملكة رانيا وتفاعلاً منها مع إعلان خبر عقد قران الأميرة إيمان، قد شاركت أرق احاسيسها وعواطف الأمومة الجياشة تجاه ابنتها، معلنة فرحتها التي لا توفِّيها الكلمات حقها، لعقد قران ابنتها المقرر يوم الأحد المقبل 12 مارس، وذلك من خلال مقطع فيديو بدأ بولادتها الأميرة إيمان ويمر كشريط الذكريات لأحلى فترات عمر ابنتها وهي تكبر يوماً بعد يوم في ظلها.

ومن الأشياء التي أضفت على المقطع روح لم يسبق لها مثيل، صوت الفنانة إليسا، التي غنت بكلمات وألحان الفنان مروان خوري، كلمات تمس القلب. فكم كبير ذلك القلب الذي تحمله الأم، وعظيمة تلك المشاعر والأحاسيس التي أودعها الله فيها.

كتبت الملكة رانيا في تعليقها على الفيديو: "بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس... حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار... الله يوفقك وينور دربك. شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان... صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب".

ثم أضافت باللغة الإنجليزية: "في المرة الأولى التي حملت فيها طفلتي، كنت أعلم أن حياتي لن تكون أبداً كما كانت. في غضون أسبوع، ستكونين عروساً. يا إيمان الغالية، أنا سعيدة جداً من أجلك وفخورة جداً بكل ما أنتِ عليه. شكراً للموهوبة elissazkh وللمتألق imarwankhoury على هذه الهدية الرائعة وقدرتكما المذهلة على التقاط المشاعر بشكل جميل للغاية".

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