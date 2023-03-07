شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشى 500 خطوة في اليوم يحسن صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن المشى 500 خطوة في اليوم يمكن أن تصنع العجائب لصحة قلبك، حيث قال الباحثون أن المشى يحدث فرقاً في صحة القلب لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و90 عامًا، بحسب موقع "Health."

وفقًا للباحثين، من الممكن أن يكون لـ 3000 خطوة فقط في اليوم فوائد لصحة القلب، ويمكن أن تؤدي إضافة زيادات بمقدار 500 خطوة أخرى فقط إلى إحداث فرق كبير.

قالت مؤلفة الدراسة إيرين دولي، الأستاذة المساعدة في قسم علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة ألاباما: "أعتقد أن المشي هو مجرد نشاط عظيم يمكننا تشجيع الناس على القيام به.. الاستيقاظ طوال اليوم والمشي قليلاً، حتى لو كان حول منزلك، فإن أي نوع من المشي مفيد."

استخدم فريق البحث بيانات من دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات (ARIC) لهذه الدراسة الجديدة ، مع عينة من 452 من البالغين الذين ارتدوا أجهزة تتبع النشاط على الخصر لبضعة أيام ثم تمت متابعتهم لمدة 3 سنوات ونصف.

جمعت الدراسة المشاركين بناءً على عدد الخطوات التي بلغوا متوسطها، أولئك الذين كانوا أقل نشاطا كانوا يحصلون على حوالي 2000 خطوة. أولئك الذين كانوا أكثر نشاطًا حصلوا على حوالي 4500 خطوة.

أظهر اختلافًا كبيرًا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. لقد كان في الحقيقة حوالي 3000 خطوة حيث بدأنا نرى هذا الاختلاف القابل للقياس في مخاطر أقل.

وقالت: "النشاط البدني مهم حقًا لجميع عوامل الخطر المرتبطة بصحة القلب إنها تقلل نسبة السكر في الدم. إنها تساعد في التحكم في ضغط الدم. يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن أو حتى مساعدتك على إنقاص الوزن، كما أن المشي مفيد أيضًا لتقليل التوتر.

النشاط المنخفض التأثير مهم أيضًا لكبار السن لصحة العظام.