هل يمكن لقلة النوم أن تدمر خطة إنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - قد يكون من المثير للاهتمام ملاحظة أن هناك علاقة بين النوم والوزن، فقد أظهرت العديد من الدراسات فى الماضى أن النوم السيئ يؤدى إلى اضطرابات التمثيل الغذائى مثل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) وزيادة الوزن.

ووجدت دراسة جديدة أن هناك صلة بين جودة النوم والالتزام بخطة إنقاص الوزن، حيث وجدوا أن النوم الأفضل مرتبط بالالتزام الأفضل بخطة إنقاص الوزن، حيث وجدت الأبحاث أن النوم غير الكافي يزيد من الإفراط في تناول الطعام وخيارات الأكل غير الصحية، وهذا يعنى أن النوم غير الكافى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ووفقًا للخبراء فإن اضطرابات الإنتاج الطبيعى للهرمونات هى العامل الدافع وراء الحرمان من النوم الذى يؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام.

وتضمنت دراسة قدمت فى الجلسات العلمية للوبائيات والوقاية ونمط الحياة وصحة القلب والأوعية الدموية لعام 2023 التابعة لمؤسسة القلب الأمريكية حسب موقع " healthsite" أن 125 بالغًا يعانون من السمنة ومتوسط ​​عمرهم 50 عامًا.

كيف يمكن أن تؤدى قلة النوم إلى الإفراط فى تناول الطعام؟

وفقًا لبعض الخبراء المقتبسين، يمكن أن يساعد النوم الجيد في إصلاح التشابك العصبي وهذا يساعد في تعديل السلوك، وقد يعني هذا أيضًا أن الشخص سيكون لديه المزيد من الطاقة وقد يكون قادرًا على التركيز أكثر على نظام اللياقة البدنية.

ووجدت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تؤدى إلى زيادة مستوى هرمون الجريلين، وبالتالي زيادة الشهية، ويؤثر النوم غير الكافي أيضًا على أجزاء الدماغ التي تحدد طريقة تفكيرنا في الطعام، وفي الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم تم تعزيز نشاط الدماغ في المناطق التي تشارك في رؤية الطعام كمكافأة إيجابية، ما يجعلنا أكثر عرضة لتناول الكثير من الطعام.