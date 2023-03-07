شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعدك على مكافحة مقاومة الأنسولين أبرزها جوز الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من مقاومة الأنسولين فهذا يعنى أن جسمك لا يستجيب لهذا الهرمون المهم بشكل صحيح، ما يعنى أن الجلوكوز لا يدخل خلايانا كالمعتاد، ما يؤدى إلى زيادة مستويات السكر فىى الدم، وأظهرت الأبحاث أن هذا يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وعلى المدى الطويل قد تؤدي مقاومة الأنسولين أيضًا إلى الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة تكيّس المبايض والسمنة، لتجنب هذه المشاكل يحتاج المرء إلى تحسين حساسية الأنسولين، ويمكن للمرء أن يبدأ ببساطة باتخاذ خيارات واعية فيما يتعلق بنظامه الغذائى اليومى، وإليك 5 وجبات خفيفة يمكن أن تساعد أولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

5 وجبات خفيفة معتمدة من خبراء التغذية لمكافحة مقاومة الأنسولين1. قطع جوز الهند

قطع جوز الهند لها مؤشر منخفض لنسبة السكر فى الدم (GI) وأظهرت الدراسات أن مثل هذه الأطعمة يمكن أن تساعد فى عكس مقاومة الأنسولين، كما أن جوز الهند غنى بالألياف، بينما يحتوى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، كما أنه مصدر جيد للدهون المشبعة الطبيعية والجيدة. وهذا يعني أن تناول قطع جوز الهند يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

2. الفاصوليا المنبتة

إن عملية النبتة نفسها تزيد من العناصر الغذائية وتقلل من النشا الموجود في الحبوب، كما أنها تعزز محتوى البروتين والخصائص المضادة للأكسدة، البراعم هي طعام خارق حقيقي ولها فوائد صحية واسعة النطاق، بما في ذلك تحسين مقاومة الأنسولين.

3. الزبادى مع بذور الكتان

يمكن للزبادى غير المنكه أن يصنع العجائب لنظامك، أظهرت الأبحاث أن منتج الحليب هذا يمكن أن يساعد أولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، حيث ارتبط الزبادي بروبيوتيك بانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، ويعد دمجها مع بذور الكتان الغنية بالمغذيات فكرة رائعة لأن هذه البذور غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والمركبات التي يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

4. بذور الشيا

يتم تحميل بذور الشيا أيضًا بالعناصر الغذائية التى يمكن أن تحسن استجابة الجسم للأنسولين، وتحتوى على كميات عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

5. مهروس الأفوكادو مع الجزر

يحتوى الأفوكادو على دهون صحية غير مشبعة وكميات عالية من الألياف، ويمكن أن يساعد هذا بشكل كبير فى مكافحة مقاومة الأنسولين، ويحتوى الجزر على مؤشر منخفض لنسبة السكر فى الدم وهو نوع من الخضراوات غير النشوية، وهذا يجعلها أيضًا مثالية لمن يعانون من مشاكل السكر في الدم.