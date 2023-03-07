شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية لعلاج فقر الدم.. أطعمة صحية غنية بالحديد أبرزها المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان هناك نقص فى الحديد فى الدم فقد يصاب جسمك بالعديد من الأمراض ويضعف، ما يؤدى إلى فقر الدم، بالإضافة إلى ذلك، بسبب نقص الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب فى الجسم، ينخفض ​​مستوى الهيموجلوبين لدينا، ما يجعلنا نشعر بالتعب والضعف.

وفى التقرير التالى نستعرض أبرز الأطعمة الصحية الغنية بالحديد..

اللوز

يوجد 0.5 ملليجرام من الحديد فى 10 جرامات من اللوز المحمص الجاف، وأيضا اللوز يحتوى على الكالسيوم والمغنيسيوم والسعرات الحرارية فقط 163، لذلك يمكن التغلب على نقص الهيموجلوبين عن طريق تناوله.

زبيب جاف

يلبي الزبيب نقص فيتامين ب المركب اللازم لتكوين الدم، لذلك يمكنك زيادة الهيموجلوبين عن طريق تناول الزبيب الأسود الجاف الغني بالحديد.

جذور الشمندر

يزيد استهلاك الشمندر من الهيموجلوبين، وإذا كنت تأكل أوراق الشمندر فستحصل على المزيد من الحديد لأنها تحتوي على حديد أكثر بثلاث مرات من جذر الشمندر.

عين الجمل

يحتوي الجوز على كمية كافية من الكالسيوم وألياف المغنيسيوم وفيتامين ب. من خلال استهلاك هذا يمكن سد نقص الهيموجلوبين في جسمك.

السبانخ

إذا كان هناك نقص في الهيموجلوبين، فإن تناول السبانخ يقى من نقصه في الجسم. وذلك لأن كمية الحديد في السبانخ عالية جدًا.

الليمون

يوجد فيتامين سي بكثرة في الليمون، لكن هل تعلم أن هذا يزيد أيضًا من نسبة الهيموجلوبين في الجسم؟

حبوب السمسم

يزيد من مستوى الهيموجلوبين في أجسامنا، تناول السمسم يشفي من فقر الدم.