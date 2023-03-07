شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين.. أبرزها أكياس الشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهالات السوداء تحت العين هى مصدر قلق تجميلى شائع يصيب الكثير من الناس، وعادة لا تكون مشكلة خطيرة تتطلب التدخل الطبي، ويكره معظم الناس الهالات السوداء لأنها تجعلهم يبدون متعبين وكبار السن، فى كثير من الأحيان، ولا تعد مشكلة دائمة ويمكن حلها من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، أو استخدام طرق العلاج فى المنزل وفقا لما نشره موقع healthnews.

هل يمكن للحالات الطبية أن تسبب الهالات السوداء؟

نعم، بعض الحالات الطبية تسبب ظهور الهالات السوداء تحت العينين، وإذا تم علاجها بشكل سريع ومناسب يمكن أن تقل الهالات السوداء أو تختفى وتشمل هذه الحساسية الموسمية، وأمراض الغدة الدرقية، وفقر الدم، والتهاب الجلد مثل الأكزيما.

الحساسية

تحدث الحساسية بسبب إطلاق الهيستامين وتتسبب فى تمدد الأوعية الدموية، وتصبح أكثر وضوحًا تحت الجلد، وتؤدى إلى اسمرار الجلد تحت العينين، ويتفاقم هذا بسبب الحكة التى تسبب تغميق الجلد أيضًا.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

يؤدى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد إلى نقص خلايا الدم الحمراء، ما يجعل الجلد أكثر شحوبًا، وسيجعل الجلد الباهت الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد أكثر وضوحًا ويجعل الجلد في المنطقة يبدو أغمق.

أمراض الجلد

يمكن أن تسبب بعض الأمراض الجلدية، مثل الإكزيما أو التهاب الجلد التماسي، اسمرار الجلد بسبب الالتهاب في المنطقة من الطفح الجلدي والفرك المزمن للجلد المصاب بالحكة.

الآثار الجانبية للدواء

يمكن لبعض الأدوية، مثل قطرات الجلوكوما، أن تجعل لون البشرة أغمق تحت العينين.

منع الهالات السوداء

إذا كنت معرضًا وراثيًا لتطوير الهالات السوداء تحت العين ، أو تقدم في السن ، أو تعاني من حالات طبية معينة ، فقد لا تتمكن من منع تكوّن الهالات السوداء، إذا ظهرت بسبب اختيارات نمط الحياة ، يمكنك منعها.

بعض النصائح العامة لمساعدتك على منع الهالات السوداء تحت العينين

تأكد من حصولك على قسط وافر من النوم (7-8 ساعات في الليلة).

ابق رطبًا جيدًا بالماء.

تجنب التدخين.

ضع طيفًا واسعًا من واقي الشمس SPF 50+ يوميًا.

ارتداء النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية.

علاج الهالات السوداء في المنزل

على الرغم من عدم وجود علاج للهالات السوداء تحت العينين، إلا أن هناك بعض العلاجات المنزلية وتغييرات نمط الحياة التى يمكن أن تساعد فى تقليل ظهورها.

أكياس الشاى

يمكنك وضع أكياس الشاى على عينيك، حيث يتسبب الكافيين الموجود في الشاي في انقباض الأوعية الدموية.

كريمات العين

يمكن أن يساعد التطبيق اليومي لكريمات العين التي تحتوي على مادة الكافيين ومبيضات البشرة والريتينول ومضادات الأكسدة، فى التخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

الترطيب

المرطبات ضرورية للجميع إذا كانت لديك دوائر داكنة، فاختر واحدة تحتوى على مكونات مهدئة مثل حمض الهيالورونيك أو الصبار أو الخيار.

تدليك الوجه

يؤدى التدليك بوجهك يوميًا إلى زيادة تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية.

مكياج

في حين أن المكياج لن يعالج السبب الجذرى، ويمكن للكونسيلر أن يغطى الهالات السوداء.