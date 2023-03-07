شكرا لقرائتكم خبر عن عادات نوم تساعد فى الحفاظ على توازن السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن تكون حياة مرضى السكرى أكثر انضباطًا من الأشخاص العاديين، وهذا يشمل اتباع عادات وقت النوم المناسبة التى يمكن أن تقلل من الأعراض، وفيما يلى بعض الإجراءات التى يجب التأكد من اتباعها وفقا لموقع thehealthsite.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين

المشروبات والأطعمة التى تحتوى على الكافيين منبهات ستبقيك مستيقظًا لفترة طويلة، من الناحية المثالية، يجب تجنب الكافيين بعد الساعة 6 مساءً، وهذا يتيح للجسم النوم فى الوقت المحدد.

تجنب الوجبات الخفيفة فى منتصف الليل

يمكن للوجبات الخفيفة فى وقت متأخر من الليل أن تتسبب فى أعراض مرض السكرى ومستويات الأنسولين، علاوة على ذلك فإن تناول الأطعمة الدهنية عالية السعرات الحرارية فى ساعات غريبة يمكن أن يزيد وزن المريض ويزيد الأعراض سوءًا.

قم بنزهة قبل النوم

تعتبر الأنشطة البدنية وسيلة رائعة لاستخدام الأنسولين في الجسم، المشي قبل أو بعد العشاء لن يساعد فقط في علاج أعراض مرض السكري والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم طوال الليل، لكن أيضًا يقلل من التوتر ويعزز الهضم.

احصل على قسط كافٍ من النوم

يجب أن يحافظ مريض السكرى على جدول نوم صارم للغاية لأكثر من 6 ساعات من النوم ليلاً، لكن ليس أكثر من 8 ساعات، فهذا سيساعد فى إدارة مستويات السكر.

افحص مستوى السكر فى الدم

يُطلب من مرضى السكرى فحص مستويات السكر فى الدم بشكل روتيني، ويعد وقت النوم وقتا مهما للقيام بهذه المهمة.