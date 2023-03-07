شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير الجزر.. من العناية بالبشرة إلى الحفاظ على نسبة السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تقتصر فوائد عصير الجزر على العناية بالبشرة لكن من المعروف أنها تتحكم فى مستوى السكر فى الدم أيضًا، وفقا لموقع "timesnownews"، كما أنه من المعروف أن الجزر مفيد لصحة العين، لكن هذا ليس كل شىء، فالخضراوات مفيدة أيضًا لعدة أجزاء أخرى من الجسم، فالجزر غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلها تعمل معا لصحة الجسم، كما يحتوى الخضار أيضًا على الكربوهيدرات، وبالتالى فإن تناوله يوميًا لن يضيف إلى عدد السعرات الحرارية لديك.

يحتوى الجزر على كميات عالية من فيتامينات A و C و K الموجودة فيه، ولديه أيضًا أصباغ كاروتينويد تسمى لوتين وزياكسانثين موجودة فيها ما يساعد على محاربة الجذور الحرة فى الجسم، ومن المعروف أيضًا أنه يعزز مناعتك، ويمكن أن تكون إضافة عصير الجزر إلى نظامك الغذائي مفيدة لصحتك.

فوائد عصير الجزر جيد لعينيك

يعتبر الجزر مفيدا للعيون بسبب العناصر الغذائية المختلفة الموجودة فيها، ويحتوى عصير الجزر على فيتامين (أ) وهو أمر مهم لعينيك، كما أنه يحتوى على مادة اللوتين والزياكسانثين التى تحمى العين من إتلاف الضوء، ويمكن أن يقلل استهلاك عصير الجزر أيضًا من خطر الإصابة بالتنكس البقعى المرتبط بالعمر ومشاكل العين الأخرى.

جيد لمناعتك

تعتبر الخضراوات صحية للغاية لجسمك لأنها تحتوى على بعض العناصر الغذائية التى تفيد جهاز المناعة، وبالمثل يحتوى عصير الجزر على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة فيه، والتى تساعد على تعزيز مناعتك. فيتامين أ وفيتامين سي يساعد على تقوية جهاز المناعة ويمنع ضرر الجذور الحرة.

يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم

للأشخاص الذين يعانون من السكري، من المهم أن يستهلكوا طعامًا يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، تعتبر الأطعمة التي تحتوي على مؤشرات منخفضة لنسبة السكر في الدم ضرورية لمرضى السكري لأنها تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، ويحتوي عصير الجزر على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، وبالتالي فهو خيار جيد لمرضى السكري، ومن المعروف أيضًا أنه مفيد لبكتيريا الأمعاء المرتبطة بمرض السكري.

جيد لبشرتك

من المعروف أن عصير الجزر يحتوي على فيتامين ج وفيتامين ج مفيد لبشرتك، يساعد المكون على زيادة إنتاج الكولاجين الذي يحسن مرونة الجلد. يحمي فيتامين سي الجلد أيضًا من أضرار الجذور الحرة، كما أن الكاروتينات الموجودة في عصير الجزر تساعد على حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

جيد لكبدك

تساعد الكاروتينات الموجودة فى عصير الجزر على حماية الكبد من مرض الكبد الدهنى غير الكحولى بسبب آثاره المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

من المعروف أن الخضراوات صحية للغاية وأصبحت عصائر الخضراوات تحظى بشعبية كبيرة، من عصير الكرفس إلى عصير الجزر ، يحب الكثير من الناس عصائر الخضروات.

وتحتوى هذه العصائر على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة فيها، هذه تحافظ على صحة الجسم وتحمي الجسم أيضًا من أي ضرر وأمراض وأمراض، إذا كنت شخصًا لا يحب تناول الخضراوات، فيمكنك اختيار شرب عصير تلك الخضراوات.