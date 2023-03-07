فوائد أوميغا 3 للبشرة والشعر والصحة

بيروت - نادين محمد - تكمن أهمية الاحماض الدهنية بأنها تحافظ على نضارة البشرة وصحتها .أوميغا 3، أو حبوب زيت السمك، هو حمض دهني غير مشبع ونوع من العناصر الغذائية المتوفرة في بعض الأطعمة، تلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم.

يتمتع زيت السمك على العديد من الفوائد للبشرة وللجسم من خلال استخدامه لبشرتك وشعرك، وذلك لغناه بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد في تلطيف بشرتك والحفاظ عليها رطبة. كما يساعد زيت السمك أيضاً في التخلص من حب الشباب وذلك بالإضافة إلى فائدته لجمالك، فهو يساعد على تقليل تساقط الشعر. تعرفي الى فوائد الاوميغا 3 للبشرة والشعر .

1- فوائد أوميغا 3 للشعر

الصورة عن موقع FREEPIK

معزز لنمو الشعر

أوميغا 3 تحارب الجذور الحرة والملوثات التي تجعل الشعر ضعيفًا وباهتًا، كما أنه يساعد في نمو الشعر الجديد عن طريق تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

يقلل من تساقط الشعر



أوميغا 3 يقلل بشكل فعال من تساقط الشعر، مما يجعل شعرك أكثر كثافة وصحة بمرور الوقت.

ما رأيكِ الاستفادة أيضاً من كيفية استخدام حبوب اوميغا 3 للتخسيس

2- فوائد أوميغا 3 للبشرة

- تُساعد على تجديد أنسجة وخلايا البشرة

- تعد علاجاً فعالاً لالتهابات الجلد وكذلك الصدفية وأيضاً الأكزيما.

- تساعد على ترطيب البشرة، ووقايتها من أشعة الشمس الضارة وبالتالي يحافظ على نضارة البشرة ونعومتها.

فوائد أخرى للاوميغا 3

يحّسن صحة القلب:

الشخص الذي يتناول المأكولات البحرية لديه مخاطر أقل للوفاة من أمراض القلب.

تخفيف التهاب المفاصل:

تساعد مكملات أوميغا 3 في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

يعزز وظيفة الدماغ:

الأشخاص الذين يحصلون على أوميغا 3 من الأطعمة مثل الأسماك لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض الزهايمر.

تحسين الرؤية:

تشير بعض النتائج إلى أن اتباع نظام غذائي غني بأوميغا 3 قد يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر ، والذي يمكن أن يسبب فقدان البصر.

وصفات اوميغا 3 للبشرة والشعر

جربي هذه الوصفات لجمال البشرة والشعر بالاوميغا 3.

ماسك بالاوميغا 3 لجمال بشرتك

الصورة عن موقع FREEPIK

المكونات:

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

-ملعقتان كبيرتان من زيت السمك

-كرة قطنية



طريقة تطبيق الوصفة:

للاستفادة من فوائد الاوميغا 3 للبشرة، عليك استخراج مستخلص الكبسولات، وبمجرد الانتهاء من ذلك خذي كرة قطنية واغمسيها في الزيت المستخرج، وقومي بوضعها على وجهك لمدة 5-10 دقائق على الأقل، واتركيها لتجف لمدة 20 دقيقة أخرى، ثم اغسلي وجهك بماء دافئ ولامع في أي وقت من الأوقات.

تعد الأوميغا 3 أحد الزيوت الدهنية المفيدة للجسم، حيث يتم استخراج هذا النوع من الزيوت من الأنواع المختلفة للمواد الغذائية، وتعمل على أن تخلص الجسم من الأمراض المتعددة، وهي من المكملات الغذائية المفيدة لكل من الشعر والجسم والبشرة،

.

ماسك زيت السمك لجمال شعرك

الصورة من FREEPIK

كل ما تحتاجين:

ملعقة زيت سمك

5 قطرات من زيت الزيتون

طريقة تطبيق الوصفة لصحة شعرك:

في وعاء أضيفي زيت الزيتون وزيت السمك واخلطيه جيدًا، وقومي بتقسيم شعرك وتدليك مكونات القناع باستخدام مشط، والتأكد من تغطية فروة الرأس بالكامل بشكل صحيح. اتركيها لمدة 2-3 ساعات. اغسليها باستخدام شامبو خفيف. كرري ذلك كلما قمت بغسل شعرك.

3- فوائد أوميغا 3 على صحة المرأة

الصورة من freepik



يعرف بزيت السمك، له فوائد كثيرة للجسم، منها:

• يساهم في خفض معدل ضغط الدم.

• يبطىء معدل تشكل الدهون الثلاثية في الكبد أو ما يعرف بـ Triglycerides، وبالتالي يخفض من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

• يقي من الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية، النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

• يعزز مستويات الدهون النافعة في الدم.

• يخفف من خطر انسداد وتصلب الشرايين.

• يقلل من خطر الموت المفاجئ لدى الأشخاص المصابين بالأمراض القلبية.

بعد أن تعرفت الى فوائد الاوميغا 3 للبشرة والشعر والصحة، الآن يمكنك متابعة فوائد الجرجير الجمالية للنساء