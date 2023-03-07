فوائد الحجامة للنساء

بيروت - نادين محمد - تستفيد السيدات من فوائد الحجامة لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك تعزيز جهاز المناعة. وتقوم الحجامة على مبدأ وضع أكواب زجاجية خاصة على بشرة المريض لبضع دقائق، بهدف شفط الجلد للأعلى وطبقة العضلات السطحية برفق في الكوب. تستمدّ فوائد الحجامة من عملية الشفط هذه كنوع تدليك للأنسجة العميقة ويُعتقد أنّها تعزّز التوازن بين القوى الإيجابية والسلبية في الجسم.

وللحجامة فوائد أخرى جمالية وهي تعمل على حل مشاكل البشرة العديدة، كما تساعد على التخسيس وحرق الدهون.

أهمية الحجامة للجسم:

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• تقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

• تعالج الإمساك وأمراض البطن والمعدة.

• تعمل على خفض ضغط الدم.

• تعالج مرض السكر.

• تعالج مرض التقرح.

• تعالج الدوالي.

• تعمل على تعزيز مناعة الجسم.

• تُساعد في إخراج الدم الفاسد وسموم الجسم.

• تعمل على تسهيل سريان الدم داخل الجسم وتنقيته.

• تعالج الصداع ومرض الشقيقة.

• تعالج مشكلة التبول اللاإرادي.

• تعالج أمراض القلب وتصلب وضيق الشرايين والأوردة.

• تعالج التهابات المفاصل والروماتيزم، والشلل النصف.

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الحجامة لإبراز جمال الوجه

الصورة من freepik

أطلقت بعض العلامات الجمالية أدوات حجامة مخصصة للعناية ببشرة الوجه. وهي تساعد على تخليصها من كل الشوائب والعيوب وخصوصاً في منطقتي الأنف محيط العينين والفم.

ولكي تطبقيها يمكنك أن تقومي بهذه الخطوات، لكن في المساء وقبل أن تخلدي إلى النوم:

إضغطي على أداة الحجامة المصنوعة من مواد طرية لكي تُخرجي الهواء منها.

طبقي القليل من كريم العناية على بشرتك. بعد ذلك ضعي الأداة على مناطق مختلفة منها وخصوصاً تلك التي تعاني من التجاعيد.

أتركيها لمدة 6 دقائق كحد أقصى. قد تلاحظين ظهور بعض الاحمرار مكانها وهذا طبيعي وناتج عن تحفيز مرور الدم عبر الأوردة.

تذكري أنه يمكنك استخدام أدوات الحجامة صغيرة الحجم على منطقة أسفل العينين ومحيط الفم وتلك الكبيرة على مناطق الوجه الأخرى كما على العنق.

يمكنك أن تكرري تطبيق الأدوات على كل منطقة من 5 إلى 10 مرات بحسب حاجتها.

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النتيجة

تساعد الحجامة على تعزيز إنتاج البشرة للكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك. وهذا ما يمكّنها من استعادة مرونتها ونعومتها. كما أن هذا يحفز دورتها الدموية ويعيد إليها إشراقها الطبيعي.

ويمكنك أن ترفقي هذه العملية بتمارين الوجه التي تمنع ترهّل البشرة وتعيد إليها شكلها الجميل. كما أنها تحدّ من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن عليها.

لكن انتبهي ولا تستخدمي أدواة الحجامة على بشرة جافة أو في حال كنت تعانين من الإكزيما أو من ظهور حب الشباب. ولا تضعيها على بشرتك لمدة طويلة كي لا تعرضيها للأذى. وهكذا يتحقق حلمك بالحفاظ على جمال وجهك من دون ماكياج.

من جهة ثانية، لا يقتصر استعمال الحجامة على الغايات الجمالية و التخلص من بعض الآلام فقط ، بل يمكن استخدامها لنسف الدهون وخسارة الوزن.

كيفية تطبيق الحجامة لخسارة الوزن

الصورة عن موقع freepik

من أجل تخسيس الوزن عن طريق الحجامة يمكن اللجوء إلى إحدى 3 طرق:



الحجامة الجافة: توضع الزجاجات من دون إحداث أي جروح خفيفة في الجلد. وتساعد هذه التقنية على تفعيل عمل الأعضاء الداخلية التي تخلص الجسم من السموم.

الحجامة الرطبة: في هذه الحالة يتم إحداث جرح بسيط في الجلد من أجل إخراج الدم. وهذا يساعد على تنقية الجسم وتنظيفه من السموم.

الحجامة المتنقلة: يتم تحريك الزجاجات على المنطقة التي يراد علاجها أي على طول منطقة البطن والأمعاء.

كذلك يمكن استخدام زجاجات الحجامة لتدليك المنطقة المستهدفة. فهذا يساعد على إزالة السموم والقضاء على السيلوليت وتحفيز التصريف اللمفاوي.

إذاً لا تلجئي إلى فوائد الحجامة في حال شعرت بالألم فقط، بل أضيفيها إلى نمط حياتك الصحي إذا كنت تريدين خسارة الوزن.

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