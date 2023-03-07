شكرا لقرائتكم خبر عن الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا.. احترس من علامات وأعراض الفيروس الغدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيروس الغدى "أدينو فيروس" هو أحد الفيروسات الشائعة، والتى تشبه فى أعراضها الأنفلونزا، وفى معظم الأحيان يتم علاج عدوى الفيروس الغدى بعلاج الأعراض، وتهدأ الأعراض فى غضون أيام قليلة، ومع ذلك قد يظهر الفيروس أعراضًا طويلة الأمد مثل: السعال، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض الفيروس الغدى وطرق علاجه، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



ما هو الفيروس الغدى؟ ما هو الفيروس الغدى؟ أدينو فيروس أو الفيروس الغدى هو مرض فيروسى ينتشر عن طريق ملامسة شخص مصاب، وهو مشابه تمامًا لفيروس كورونا ويمكن أن ينتشر عن طريق الهواء عن طريق السعال أو العطس، علاوة على ذلك إذا استقر الفيروس على سطح ولمسه شخص ما يمكن أن يصاب هذا الشخص أيضًا وتتشابه أعراضه أيضًا مع كورونا. أعراض الفيروس الغدى أعراض الفيروس الغدى يُظهر أدينو فيروس أعراضًا تشبه أعراض البرد أو الأنفلونزا، بعض الأعراض الشائعة هى الحمى وجفاف الحلق والتهاب الشعب الهوائية الحاد.

وقد يشكو بعض المرضى من أعراض مثل الالتهاب الرئوى واحمرار العينين والإسهال والقىء وآلام البطن وهناك خطر الإصابة بعدوى المثانة أيضًا.





ماذا يجب أن يفعل الآباء؟يجب أن يرى الطبيب أى أعراض مستمرة مثل الحمى المستمرة لأكثر من سبعة أيام من الإصابة بالأنفلونزا، وضيق التنفس علامة خطر.





الوقاية من الفيروس الغدىيجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل

يجب تجنب لمس العينين والأنف والفم

تجنب الاتصال بشخص مريض

اعزل نفسك عندما تكون مريضاً

استخدم القناع أو المناديل أثناء السعال أو العطس