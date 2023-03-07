شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للبقاء أكثر تركيزًا وانتباهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القدرة على الاستمرار فى التركيز على مهمة واحدة من الأشياء التى يواجه الكثيرون صعوبة فيها، عندما تطلب من نفسك باستمرار أن تظل منتبهًا ومركزًا على مهمة معينة، عقلك يتنقل بين الأفكار المختلفة كل دقيقة، لكن هناك العديد من التقنيات وآليات المواجهة التى يمكن أن تساعدك على التركيز والانتباه، نتعرف على هذه التقنيات فى التقرير التالى، بحسب موقع "Health".



أسباب ضعف التركيز أسباب ضعف التركيز يكافح الجميع تقريبًا هذه الأيام من أجل الانتباه إلى اللحظة الحالية أو التركيز فى بعض الأحيان، وتتضمن بعض العوامل المساهمة ما يلى..

• قد تشعر بالجوع قليلاً، وقد تؤدى المعدة الفارغة أو الجوع إلى ضعف الانتباه.

• الشعور بالتعب أو قلة النوم ليلاً.

• كونك تحت حالة ضغوط مستمرة يجعل عقلك غير منتبه.

• قد يؤدى الشعور بالقلق إلى فقدان التركيز.

• قد يكون هناك بعض الانحرافات الخارجية فى بيئتك.

فى معظم الحالات، من خلال الوصول إلى جذر المشكلة التى تسبب عدم القدرة على التركيز، يمكنك المساعدة فى التخلص من المشكلة، لكن إذا كنت تواجه صعوبة فى البقاء منتبهًا للتفاصيل بشكل متكرر جدًا، فقد تكون تعانى من حالات أخرى مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد أو القلق أو الاكتئاب أو عسر القراءة أو اضطراب ما بعد الصدمة أو مشاكل النوم مثل الأرق . في هذه الحالات ، قد ترغب في استشارة طبيب للعثور على العلاج الأنسب لك.



كيف تحسن التركيز وتكون أكثر انتباهاً كيف تحسن التركيز وتكون أكثر انتباهاً 1. تقليل المشتتات من حولك

يمكنك التفكير في التخلص من مشتتاتك لتعزيز تركيزك وانتباهك لا يمكنك التخلص من كل شيء، لكن يمكنك اتخاذ الخطوة للحد منها قدر الإمكان.

على سبيل المثال يمكنك الانتقال إلى منطقة أكثر هدوءًا، أو إيقاف تشغيل إشعارات هاتفك ، أو تشغيل موسيقى هادئة لتهدئة أعصابك ، أو التخلص من الفوضى في مساحة العمل قبل أن تبدأ العمل.

لا تحاول القيام بمهام متعددة والقيام بشيء واحد في كل مرة.

2. حاول أن تكون متيقظًا للنشاط الحالى

ركز على النشاط الذى تحاول القيام به فى الوقت الحالى لأن اليقظة الذهنية هى مفتاح الانتباه يمكنك أيضًا تجربة لعب بعض الألعاب الذهنية لإعادة تركيزك إلى هذه اللحظة.

3. كن مستمعًا نشطًا

استمع بفاعلية لما تتم مناقشته من حولك بدلاً من أن تكون في مكان آخر بعقلك. توقف عن التعرف على الأفكار المقلقة في عقلك ، وتخلص من قلقك بأن تكون مشاركًا نشطًا في الأحداث من حولك.

4. تحقق من أفكارك

قم بتقييم ما إذا كان الفكر أو الشعور أو الموقف يتسبب فى فقدان التركيز، وحاول حله، سوف يخدعك عقلك دائمًا لتصديق أفكارك ومع ذلك ، قل لا لتلك الأفكار التي لا تنتهي، وأعد نفسك إلى هذه اللحظة.

5. الحصول على قسط كافٍ من الراحة

تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم والراحة لأن العقل والجسم يتمتعان بالطاقة للحفاظ على التركيز.