شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يسبب آلام الرقبة؟.. اعرف كيفية العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رقبتك جزء من جسمك لا يحظى باهتمام كبير حتى يحدث خطأ ما. يلعب الجزء العلوي من العمود الفقري ، المسمى بالعمود الفقري العنقي ، أدوارًا أساسية في دعم رأسك ، وتمكين المرونة ، وحماية الحبل الشوكي، وتتكون رقبتك من شبكة من العظام والأوتار والعضلات والأربطة والأعصاب والأنسجة الرخوة. وعندما يحدث خطأ ما في أي من هذه المكونات ، يمكن أن ينتج عن ذلك ألم شديد وحركة محدودة للرأس، وفقا لما نشره موقع drtommacek

لألم الرقبة أسباب عديدة منها:

• شد عضلي

• الإصابات

• بعض الأمراض

• تنكس المفصل

• ضغط العصب

هل يمكنني منع آلام الرقبة؟

بعض أنواع آلام الرقبة لا مفر منها ، مثل التورط في حادث سيارة أو إصابة أخرى غير متوقعة. ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق لتقليل خطر الإصابة بأنواع أخرى من آلام الرقبة.

تشير الأبحاث إلى أن نمط الحياة الذي ينطوي على الكثير من الوقت في الجلوس في وضع واحد يمكن أن يؤدي إلى آلام في الرقبة ومشاكل صحية أخرى. إذا كنت تعمل على مكتب ، فتأكد من أخذ الكثير من فترات الراحة والتمدد والحفاظ على نمط حياة نشط. اجعل مساحة العمل الخاصة بك أكثر راحة عن طريق تعديل مقعدك وشاشة الكمبيوتر.

كيف يتم علاج آلام الرقبة؟

يمكن أن يخفف العلاج الطبيعي الألم ويقوي رقبتك لمنع الإصابة في المستقبل. قد يشمل علاجك التحفيز الكهربائي والحرارة والجليد وتعديلات الوضع.

يمكن أن يخفف التثبيت قصير المدى الضغط على العمود الفقري العنقي ويمنح جسمك فرصة للشفاء. يمكن أن تقلل حقن الستيرويد من التورم والألم ، ويمكن أن تساعدك على تحمل العلاج الطبيعي.

قد يلعب الدواء أيضًا دورًا في علاج آلام رقبتك. يمكن لمرخيات العضلات ومسكنات الألم وحتى بعض مضادات الاكتئاب أن تقلل الألم.