شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات وأعراض اضطراب الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات الأكل هي حالة يكون فيها للناس علاقة غير صحية بالطعام، وفقًا للخبراء، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من اضطرابات الأكل التي يعاني منها الشخص وفقا لموقع " thehealthsite"

فقدان الشهية العصبي :

يعاني هذا الشخص من فقدان الوزن في كثير من الأحيان بسبب اتباع نظام غذائي مفرط وممارسة الرياضة، وفي بعض الأحيان يأخذونها إلى مستويات قصوى مثل تجويع أنفسهم.

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية يشعرون أنهم لن يكونوا نحيفين بما يكفي وسيظلون يرون أنفسهم "بدينين" على الرغم من فقدان الوزن الشديد.

اضطراب تجنب تقييد تناول الطعام:

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تناول الطعام المحدد يأكلون القليل جدًا أو يتجنبون تناول أطعمة معينة، تبدأ هذه الحالة عادة في مرحلة الطفولة، السبب الذي يجعل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تناول الطعام المحدد يتجنبوا أطعمة معينة هو قوامها أو رائحتها.

الشره المرضي العصبي:

يتم تمييز هذه الحالة من قبل الأشخاص الذين يمرون بدورات من الإفراط في تناول الطعام ، والمعروفة باسم الإفراط في تناول الطعام. يتبع ذلك التطهير أو سلوكيات أخرى للتعويض عن الإفراط في تناول الطعام. غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أنهم فقدوا السيطرة على طعامهم.

اضطراب الأكل بشراهة:

يتميز هذا أيضًا بالأشخاص الذين يعانون من نوبات منتظمة من الإفراط في تناول الطعام والشعور بفقدان السيطرة على تناول الطعام.

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص يصابون باضطرابات الأكل خلال سنوات المراهقة والشباب، وهذه الاضطرابات أكثر شيوعًا عند الفتيات والنساء، لا أحد يعرف السبب الدقيق وراء إصابة الناس باضطرابات الأكل ، لكن يبدو أنهم يتعايشون مع مشكلات نفسية وطبية مثل تدني احترام الذات والاكتئاب والقلق وصعوبة التأقلم مع العواطف وتعاطي المخدرات.

في بعض الحالات ، يصبح الانشغال بالطعام وسيلة للناس للسيطرة على جانب واحد من حياتهم، قد يبدأ الأمر ببساطة على شكل تناول أكثر أو أقل قليلاً من المعتاد ، ويمكن للسلوك أن يخرج عن نطاق السيطرة ويسيطر على حياة الشخص، يمكن أن تتطور اضطرابات الأكل إلى مشاكل طبية خطيرة يمكن أن يكون لها عواقب صحية طويلة المدى على الشخص إذا تركت دون علاج.

الشيء الشائع بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل هو أنهم جميعًا يميلون إلى إخفاء سلوكهم غير الصحي مما يجعل من الصعب ملاحظة ما إذا كان هناك أي خطأ مع هؤلاء الأشخاص.

علامات فقدان الشهية العصبي

يعاني الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية العصبي من هذا الخوف الشديد من زيادة الوزن، غالبًا ما يتغذون ويمارسون الرياضة بلا هوادة، وأحيانًا لدرجة الجوع، كما أن حوالي ثلث إلى نصف المصابين بفقدان الشهية يصابون بنهم وتطهير عن طريق التقيؤ أو إساءة استخدام الملينات.

الأشخاص المصابون بفقدان الشهية لديهم صورة مشوهة للجسم ، مما يجعلهم يعتقدون أنهم يعانون من زيادة الوزن في حين أنهم في الواقع يعانون من نقص الوزن. قد يحسبون السعرات الحرارية بشكل هوس ويسمحون لأنفسهم فقط بأجزاء صغيرة من بعض الأطعمة المحددة. غالبًا ما ينكر الشخص المصاب بفقدان الشهية عند مواجهته وجود مشكلة.

يصعب اكتشاف فقدان الشهية لأنه يتطور تدريجيًا. قد يبدأ الاهتمام باتباع نظام غذائي، ولكن مع انتشار الاضطراب، يزداد انشغال الفرد بالوزن. يخلق حلقة مفرغة: كلما زاد الوزن الذي يخسره الشخص ، زاد قلقه وأصبح مهووسًا بالوزن.

فقدان الوزن بشكل كبير

ارتداء ملابس فضفاضة كبيرة الحجم لإخفاء فقدان الوزن

الانشغال بالطعام ، واتباع نظام غذائي ، وحساب السعرات الحرارية ، إلخ .

رفض تناول أطعمة معينة مثل الكربوهيدرات أو الدهون

تجنب أوقات الوجبات أو الأكل أمام الآخرين

تحضير وجبات متقنة للآخرين مع رفض تناولها

ممارسة الرياضة بشكل مفرط

الإدلاء بتعليقات حول كونك "سمينًا "

توقف الدورة الشهرية

الشكوى من الإمساك أو آلام المعدة

إنكار أن النحافة المفرطة هي مشكلة .

الأعراض والسلوكيات التالية شائعة لدى الأشخاص المصابين بفقدان الشهية:

نظرًا لأن فقدان الشهية يتطور تدريجيًا ، فقد يصبح المرض شديدًا قبل أن يلاحظ أي شخص من حوله أي خطأ. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي فقدان الشهية إلى مضاعفات خطيرة مثل سوء التغذية وفشل الأعضاء. ومع ذلك ، مع العلاج ، سيستعيد معظم المصابين بفقدان الشهية الوزن الذي فقدوه ، وستتحسن المشاكل الجسدية التي أصيبوا بها نتيجة لفقدان الشهية.

أعراض الشره المرضي:

دليل على الإفراط في تناول الطعام ، بما في ذلك اختفاء كميات كبيرة من الطعام في وقت قصير ، أو العثور على الكثير من أغلفة الطعام الفارغة أو الحاويات

دليل على التطهير ، بما في ذلك الذهاب إلى الحمام بعد وجبات الطعام ، أو أصوات أو روائح القيء ، أو عبوات من الملينات أو مدرات البول

تخطي وجبات الطعام أو تجنب تناول الطعام أمام الآخرين ، أو تناول كميات صغيرة جدًا

ممارسة الرياضة بشكل مفرط

ارتداء الملابس الفضفاضة لإخفاء الجسد

الشكوى من السمنة

الإفراط في استخدام العلكة أو غسول الفم أو النعناع

اتباع نظام غذائي مستمر

مفاصل متندبة بسبب التقيؤ المتكرر.

إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي الشره المرضي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد مثل نظم القلب غير الطبيعي والنزيف من المريء بسبب الارتجاع المفرط لحمض المعدة ومشاكل الأسنان ومشاكل الكلى. ومع ذلك ، يمكن علاج الشره المرضي بنجاح من خلال العلاج المعرفي السلوكي ، أو بعض الأدوية المضادة للاختلاج ، أو مضادات الاكتئاب ، أو مزيج من هذه العلاجات.