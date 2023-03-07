شكرا لقرائتكم خبر عن تناول القهوة يزيد من القدرة الإبداعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دراسة جديدة، عن أن تناول القهوة له فوائد متعددة منها تزيد من انتباه الإنسان وقدرته الإبداعية، بجانب أنها تقلل من الإصابة بمخاطر بعض الأمراض، ولكن في حالة تناولها بعد إضافة أي محليات مثل السكر، وذلك وفقا لما نشره موقع رامبلر.

وأظهرت نتائج تجارب أجراها الباحثون، أن تناول القهوة إضافية يكون مفيد لصحة جسم الإنسان، حيث تبين أن تناولها يساعد في زيادة فعالية العمل الجماعي.

وفي ذات السياق أشارت نتائج الدراسة، إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يزيد من انتباه الإنسان وقدراته الإبداعية، حيث اشترك في التجربة الأولى 72 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 20-25 عاما، قسموا إلى مجموعتين، تناول أفراد المجموعة الأولى فنجان قهوة يوميا، وتبين بنتيجة التجربة أنهم يتحدثون بإيجابية عن زملائهم، الأمر الذي رفع روح العمل الجماعي بينهم.

اما بالنسبة للتجربة الثانية، فقد تناول بعض أفرادها قهوة تحتوي على الكافيين، بينما تناول البعض الآخر قهوة خالية من الكافيين، فكانت نتائج هذه التجربة متطابقة مع نتائج التجربة الأولى.

استنتج الباحثون خلال الدراسة باحدي الجامعات بالولايات المتحدة، بأن تناول القهوة باعتدال يساعد في تحسين فعالية العمل الجماعي. كما أن فنجانا من القهوة يوميا يؤثر إيجابيا في عمل الدماغ ويحمي خلاياه من المؤثرات التي تدمرها، ويساعد مستقبلا على منع الإصابة بالخرف، بالإضافة إلى أن القهوة مفيدة بصورة خاصة للمصابين بمرض الزهايمر، حيث أن الكوليسترول يصل إلى دماغ المصابين بالمرض لعدم قدرة الحاجز الدموي الدماغي على منع ذلك، إضافة لذلك فإن الكافيين يخفض وتيرة نمو لويحات الأميلويد، التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية .

ومن ناحية اخري الأطباء ينصحون الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية بعدم تناول القهوة ولو حتى بكميات قليلة.