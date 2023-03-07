شكرا لقرائتكم خبر عن زيت أوميجا 3 يقلل من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت احدي الدراسات الحديثة ان أصحاب السمنة المفرطة اكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالازمات القلبية والسكتات الدماغية ، وذلك وفقا لما نشره موقع إزفيستيا.

نتائج دراسة أمريكية حديثة أكد فيها الباحثون فعالية العقاقير المستخرجة من زيت السمك في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.وأشار الأطباء الي ان هناك عقار استخرجت مكوناته من زيت السمك، يفيد بمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وشارك في الدراسة أكثر من 8 آلاف متطوع قسموا إلى مجموعتين: الأولى تناول أفرادها أقراصا تحتوي على أوميجا 3 الموجود في زيت السمك، فيما تناول أفراد المجموعة الثانية أقراصا وهمية.

وأظهرت النتائج، أن المتطوعين من المجموعة الأولى انخفضت لديهم بشكل ملحوظ مخاطر الموت والاصابة بالنوبات الدماغية والسكتات الدماغية.

وأشارت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة ونصف الوجبة على الأقل من الأسماك أسبوعيا، أو أقراص أوميجا 3، انخفضت لديهم نسب الإصابات بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أيضا.

وأشار الباحثون، إلى أن العقاقير المستخرجة من زيوت الأسماك أوميجا 3، آمنة ومفيدة لدرء أخطار الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى الأشخاص الذين يتناولونها الاستمرار بذلك، لخلوها من الأعراض الجانبية.