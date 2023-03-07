شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيروس الأنفلونزا “B” من أعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك نوع جديد من الأنفلونزا أنتشر في الهند، أطلق عليه أنفلونزا “B”، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي كل ما يخص هذا النوع من أنواع الإنفلونزا، من أعراض وطرق العلاج، وذلك وفقا لموقع “ indiatoday”. ما هو فيروس إنفلونزا B؟تحدث الأنفلونزا بسبب فيروسات الأنفلونزا وهي من ثلاثة أنواع رئيسية - A و B و C. يمكن أن ينتشر فيروس الأنفلونزا B بسهولة من إنسان إلى إنسان. إنه أخف من فيروس الأنفلونزا أ. المؤشر الشائع لفيروس الأنفلونزا هو الحمى ، غالبًا أكثر من 100 درجة فهرنهايت. يسبب تفشي المرض الموسمي سنويًا.

تعتبر الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والتعب من الأعراض الشائعة لفيروس الإنفلونزا ب.

ما هي أعراض الأنفلونزا B؟حمى

قشعريرة

إلتهاب الحلق

يسعل

سيلان الأنف والعطس

تعب

آلام في العضلات والجسم

إعلان كيف يتم علاج فيروس إنفلونزا B؟ "أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالأنفلونزا هي تجنب الأماكن المزدحمة ، وممارسة النظافة الجيدة لليدين والجهاز التنفسي ، ولقاحات الإنفلونزا السنوية ، والحفاظ على جودة الهواء الداخلي تحت السيطرة ، وارتداء قناع التلوث في الهواء الطلق وتجنب العلاجات المنزلية دون استشارة .

وفقًا للدكتور نيخيل مودي ، استشاري أول ، الرعاية التنفسية الحرجة وطب النوم ، مستشفى إندرابراسثا أبولو ، نيودلهي ، يجب على الناس ارتداء قناع لحماية أنفسهم من فيروس الأنفلونزا حيث ينتقل عن طريق السعال والعطس.

قال الدكتور مودي: "يجب البدء في العلاجات المنزلية مثل الغرغرة بالبخار والمحلول الملحي. اتصل بطبيبك على الفور حتى يمكن السيطرة على الأعراض عندما تكون خفيفة. ومن المهم أيضًا أن تبني مناعتك".