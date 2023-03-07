شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف الأسنان وقت الاستحمام يؤدي لنقل الجراثيم من الجسم إلى الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشخاص يقومون بعمل اكثر من شي في وقت واحد اثناء روتينهم الصباحي ، للحافظ علي الصحة العامة للجسم ، دون علمهم بان ذلك يعرضهم للإصابة بمشاكل صحية ، مثل قيامه بتنظيف الاسنان بالفرشاة اثناء الاستحمام . وذلك وفقا لما نشره موقع مترو.

كشفت احدي الدراسات ان الشخص الذي يقوم بتنظيف أسنانه بالفرشاة في أثناء الاستحمام، يمكن أن يخلق مجموعة كاملة من المشكلات التي ربما لم تفكر فيها.

ومن جانبه قال الدكتور لبايال بهالا، طبيب الأسنان ،إن الماء الساخن يمكن أن يكسر شعيرات فرشاة أسنانك ويقلل من فعاليتها في التنظيف.

كشفت الدراسة انه يمكن حدوث التلوث المتبادل أيضا عند استخدام نفس مصدر المياه لغسل الجسم والفم، ما يؤدي إلى "انتقال الجراثيم من أجزاء أخرى من الجسم إلى الفم" ويحتمل أن يعرض جهازك المناعي للخطر.

وأضاف الدكتور بايال ، أن يؤوي رأس الدش البكتيريا، وعندما تنظف أسنانك بالفرشاة تحت رأس الدش، فقد تعرض فرشاة أسنانك لتلك البكتيريا، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالامراض .

وتابع: "يمكن أن تتراكم البكتيريا على فرشاة أسنانك ومن المحتمل أن تؤدي إلى مشاكل صحية في الفم"، وتوصي بإبقاء الفرشاة في مكان جاف ونظيف بعيدا عن مصادر التلوث المحتملة، مثل الحوض.

واظهرت نتائج الدراسة أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة عند الاستحمام، قد ينتهي بك الأمر باستخدام كمية من الماء أكثر من اللازم. على سبيل المثال، إذا تركت المياه جارية أثناء تنظيف أسنانك، فقد تهدر كمية كبيرة من الماء. والطريقة الأكثر فعالية لتوفير المياه أثناء تنظيف أسنانك هي إغلاق الصنبور أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة. وهذه العادة البسيطة يمكن أن توفر كمية كبيرة من الماء بمرور الوقت، ولا تتطلب أي استخدام إضافي من الاستحمام.