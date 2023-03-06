شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن علاج الخلايا الجذعية لاستعادة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم عملية زراعة الشعر المبتكرة الخلايا الجذعية من جسمك لتشجيع نمو الشعر الطبيعي، تمت دراسة مجال الخلايا الجذعية لسنوات ، لكن العديد من الأطباء يدرسون كيف يمكن للخلايا الجذعية تعزيز نمو الشعر واستعادته، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هي الخلايا الجذعية؟

الخلية الجذعية هي خلية لديها القدرة على أن تصبح نوعًا آخر من الخلايا في جسم الإنسان، لا تؤدي هذه الخلايا أي وظائف محددة في الجسم لأنها غير متخصصة.

فهي قادرة على الانقسام وتجديد نفسها ، مما يسمح لها إما بالبقاء خلايا جذعية أو التمايز إلى أنواع أخرى من الخلايا، تنقسم الخلايا وتستبدل الأنسجة التالفة في الجسم للمساعدة في إصلاحها.

استعادة الشعر بالخلايا الجذعية

عندما اكتشف الباحثون أن الخلايا الجذعية قادرة على استعادة البصيلات ، اكتشفوا أنها يمكن أن تساعد في إعادة نمو الشعر بالكامل، تتضمن علاجات الخلايا الجذعية للشعر زرع الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر لتوليد نمو جديد للشعرن باستخدام هذه الطريقة الثورية ، يمكن زراعة شعر جديد بشكل طبيعي وصحي.

من بعض النواحي ، تشبه عمليات زراعة الشعر بالخلايا الجذعية عمليات زراعة الشعر التقليدية. يتم حصاد بصيلات الشعر من عينة صغيرة من الجلد بدلاً من إزالة عدد كبير من الشعر لزرعها في مناطق الصلع، ثم يتم استنساخ بصيلات الشعر في المختبر وزرعها في مناطق الصلع على فروة الرأس، نتيجة لذلك ، يمكن أن تنمو البصيلات في المكان الذي تمت إزالته منه ، وكذلك حيث يتم زرعها.

زراعة الشعر بالخلايا الجذعية - الإجراء:

تبدأ العملية بأخذ خزعة لاسترداد الخلايا الجذعية للمريض، يتم إجراء خزعة المثقبة عن طريق تدوير شفرة دائرية في الجلد لإزالة عينة من الأنسجة على شكل أسطوانة.

ثم يتم استخدام جهاز طرد مركزي لفصل الخلايا الجذعية عن الأنسجة، ينتج عن هذا تعليق خلوي ، يتم حقنه مرة أخرى في فروة الرأس في مناطق تساقط الشعر، يدرس الباحثون خيارات علاج تساقط الشعر بالخلايا الجذعية، قد تختلف الإجراءات قليلاً ، لكنها تتضمن جميعها زراعة بصيلات جديدة في المختبر من عينة نسيج المريض.

تتوفر جراحات زرع الشعر بالخلايا الجذعية حاليًا في بعض العيادات، تعتبر عمليات زرع الشعر باستخدام الخلايا الجذعية تجارب سريرية لأن علاجات الخلايا الجذعية غير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA).

علاج حالات تساقط الشعر المختلفة عن طريق زراعة الشعر بالخلايا الجذعية :

تندب الثعلبة

الصلع الذكوري النمطي

الصلع الأنثوي النمطي

الآثار الجانبية للعلاج بالخلايا الجذعية

في حالة البحث الحالية ، هناك القليل من المعلومات المتاحة حول الآثار الجانبية لزراعة الشعر بالخلايا الجذعية، هناك دائمًا خطر حدوث نزيف أو عدوى في مواقع الإزالة والحقن ، تمامًا مثل أي إجراء طبي. هناك أيضا إمكانية حدوث ندبات.

على الرغم من ندرة مضاعفات الخزعة المثقبة ، فقد تتلف الأعصاب أو الشرايين الموجودة أسفل الموقع. المضاعفات والآثار الجانبية المرتبطة بإزالة الدهون ممكنة أيضًا.

علاج الخلايا الجذعية للشعر - معدل النجاح:

تحقق عمليات زراعة الشعر بالخلايا الجذعية معدل نجاح واعد للغاية وفقًا للبحث. وفقًا للدراسات ، زادت كثافة الشعر بنسبة 29٪ بعد 23 أسبوعًا. تظهر النتائج الموثقة فوائد الإجراء والشفاء السريع له دون أي آثار جانبية دائمة.