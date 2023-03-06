شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أضرار السمنة على جسمك وصحتك؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، و لكن الخبراء في Mayo Clinic يقولون إن السمنة يمكن أن تؤثر أيضًا على القلب بطرق مستقلة تمامًا.

ويوضح الدكتور فرانسيسكو لوبيز جيمينيز ، اخصائي أمراض القلب في Mayo Clinic ، أن الموارد المتاحة لمساعدة المرضى الذين يعانون من السمنة وأمراض القلب.

ويمكن أن تؤثر السمنة على القلب بعدة طرق، فهو لا يعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب ، بل إنه يجعل تشخيص الحالة وعلاجها أكثر صعوبة.

ولهذا السبب يوصى غالبًا بفقدان الوزن من خلال تعديل نمط الحياة. لكن الأمر ليس بهذه البساطة دائمًا .

"لأنهم سيشعرون بالأعراض عند ممارسة الرياضة، وقد يقولون إذا كانت لدي الأعراض ، فأنا أفضل عدم القيام بالتمرين، و "عندما يحتاجون في الواقع إلى ذلك "ليس فقط لإنقاص الوزن ، ولكن أيضًا لصحة القلب" ، كما تقول الدكتورة لوبيز جيمينيز.

وقد تجعل بعض الأدوية الموصوفة لأمراض القلب من الصعب أيضًا فقدان الوزن.

تقول الدكتورة لوبيز جيمينيز: "يمكن للأدوية التي تسمى حاصرات بيتا أن تجعل الناس يكتسبون الوزن".

يقول إنه من المهم أن يعرف المرضى أن هناك خيارات أخرى إذا لم تنجح برامج إنقاص الوزن القياسية.

"هناك موارد أخرى ، مثل جراحة علاج البدانة والأدوية ، يمكن أن تساعد المرضى بشكل فعال على إنقاص الوزن."