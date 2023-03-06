شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تدل على الإفراط في شرب الماء.. منها الانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب الإفراط في شرب الماء أعراضًا تتراوح من خفيفة ومزعجة قليلاً إلى مهددة للحياة، في حين أن شرب كوبين إضافيين من الماء فوق ترطيبك المعتاد قد يتسبب في زيادة دخول الحمام ، فإن شرب الكثير من الماء يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى نقص صوديوم الدم ، وهو انخفاض خطير في مستويات الصوديوم في الدم ، الصوديوم هو إلكتروليت مهم يعمل كحارس مرور في الجسم ، حيث ينظم توزيع الماء في جميع أنحاء الجسم وكمية المياه التي يتم إرسالها إلى المثانة، لا يعتبر تسمم الماء ونقص صوديوم الدم من الأمور التي يحتاج معظم الناس للقلق بشأنها عندما يتعلق الأمر بالترطيب اليومي، وإليك علامات شرب الكثير من الماء ، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

علامات تشير إلى أنك تشرب الكثير من الماء1.لون البول واضح جدا

لون بولك - وعدد مرات الجري إلى الحمام - يمكن أن يكون مؤشرًا جيدًا على حالة الترطيب لديك، يتراوح لون البول عادةً من الفاتح ، شبه الشفاف إلى الأصفر الباهت ، وذلك بفضل مزيج من صبغة urochrome وكمية المياه التي تشربها. إذا كان بولك نقيًا في كثير من الأحيان ، فقد يكون ذلك علامة على أنك تشرب الكثير من الماء في وقت قصير أو أنك تتناول الكثير من السوائل بشكل عام.

2. تتبول بشكل متكرر

الذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد؟ قد يعني ذلك أنك تشرب الكثير من الماء، يمكن أن يتسبب استهلاك الكافيين أيضًا في زيادة التبول المتكرر، في المتوسط ​​، يتبول الناس من 6 إلى 8 مرات في اليوم ، على الرغم من أن زيادة عدد مرات التبول إلى 10 مرات في اليوم يعتبر أمرًا طبيعيًا بالنسبة للأشخاص الذين يكثرون من شرب الماء.

3. الشعور بالانتفاخ أو الغثيان

الكلى لديها قيود على كمية الماء التي يمكن أن تفرزها في المرة الواحدة ، بحد أقصى 800-1000 ملليلترا في الساعة، عندما لا يستطيع الجسم التخلص من الماء الزائد ، تنتفخ الخلايا لاستيعابها نتيجة لذلك ، قد تشعر بالانتفاخ حتى تبطئ من تناول الماء حتى تتمكن الكليتان من اللحاق بالركب، كما أن المعدة المليئة بالماء تجعل الكثير من الناس يشعرون بقليل من الغثيان - إذا كنت تفكر في شرب المزيد من السوائل - فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة إلى إبطاء ترطيب جسمك.

4. صداع أو ضباب في المخ

تنخفض مستويات الصوديوم قليلاً عندما يصبح الجسم مغمورًا بالمياه ، مما يؤدي إلى تضخم الخلايا،نظرًا لأن الدماغ محاط بالجمجمة ، فلا مجال تقريبًا للخلايا لتتوسع ، هذا يخلق ضغطا يسبب الصداع وحتى ضباب الدماغ، لا توجد بيانات دقيقة حول مستوى الصوديوم في الدم الذي يسبب هذه الأعراض المبكرة - ربما يختلف من شخص لآخر.

ما هي كمية الماء التي يجدر بك شربها؟

توصي معاهد الطب باستهلاك حوالي 3.7 لتر (15-16 كوبًا) من الماء يوميًا للذكور و 2.7 لترًا (11-12 كوبًا) للإناث للحصول على الترطيب الكافي. ولكن قبل أن تبدأ في تناول عدد معين من الكؤوس ، اعلم أن احتياجات الترطيب تتغير من يوم لآخر بناءً على الطقس ، ومدى ترطيب نظامك الغذائي ، ومدى نشاطك ، والمشروبات الأخرى التي تتناولها.