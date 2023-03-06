شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للمحليات الطبيعية التحكم في مستويات السكر في الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعتقد على نطاق واسع أن العسل هو أفضل خيار للتحلية مقارنة بالسكر الأبيض، حيث يحتوي العسل ، المحمّل بمضادات الأكسدة ، على مجموعة من المواد الكيميائية النباتية التي تساعد على حماية جسمك من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة.

لكن هل العسل آمن لمرضى السكري؟ الجواب نعم ولكن باعتدال فقط

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يجب أن يديروا ويراقبوا بانتظام مستويات السكر في الدم، على الرغم من أن المحليات قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، إلا أن التوازن يضمن عدم تجنب الحلويات تمامًا.

نظرًا لأن مرض السكري هو اضطراب أيضي، فإن أحد أهم جوانب إدارة المرض هو القيود الغذائية والنشاط البدني، يعتقد خبراء الصحة أن تناول العسل باعتدال يمكن أن يكون صحيًا لمرضى السكري من النوع 2،

ما مدى فائدة العسل لمرضى السكر؟

العسل يتكون من أكثر الفركتوز من الجلوكوز في تركيبته عند مقارنته بالسكر الأبيض الذي يساوي أجزاء متساوية من كلا النوعين من السكريات، أيضًا، وفقًا للأطباء، بالنسبة لملعقة كبيرة من السكر، فإن محتوى الكربوهيدرات في العسل أعلى من السكر الأبيض.

ومع ذلك وفقا لموقع " thehealthsite" ، فإن العسل يحتوي على انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم من السكر الأبيض ويمكن استخدامه بكميات أقل لتحقيق نفس المستوى من الحلاوة، مما يؤدي إلى زيادة أقل في مستويات السكر في الدم.

فوائد تناول العسل إذا كنت مصابا بمرض السكر

تتضمن بعض الفوائد المحتملة لتناول العسل واستبداله بالسكر إذا كنت مصابًا بداء السكري ما يلي:

1. ضرر أقل للخلايا

نظرًا لأن العسل مليء بمضادات الأكسدة، فإن تناوله باعتدال يمكن أن يساعد في حماية الخلايا أو إبطاء تلفها، ومع ذلك ، يوصي الأطباء بالحصول على مضادات الأكسدة من مصادر أخرى تحتوي على نسبة أقل من السكر ومزيد من العناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات، قالت دراسات مختلفة إن فوائد العسل المضادة للأكسدة تساعد في التئام الجروح بشكل أسرع لمرضى السكري.

2. مضاد التهاب

العسل له خصائص مضادة للالتهابات تقلل من مضاعفات مرض السكري. يؤدي الالتهاب إلى مقاومة الأنسولين، والذي يحدث عندما لا يستجيب الجسم للأنسولين بشكل صحيح.

3. صحة ميكروبيوم الأمعاء

العسل أيضًا غني بالسكريات القليلة التي تساعد في الحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء.

خطر تناول العسل كمرضى السكري

قد تكون هناك مخاطر قليلة لتناول العسل، خاصة إذا كنت مصابًا بمرض السكري، قد تشمل هذه:

ارتفاعات السكر في الدم:

على الرغم من أنها قد لا تكون عالية كما قد تحدث مع السكر ، إلا أن العسل يمكن أن يتسبب أيضًا في اختلال التوازن إذا تم تناوله بكميات كبيرة، قد يحتوي على سكر مضاف: يحتوي العسل المعالج مرات عديدة على سكر أو شراب، يمكن أن يؤثر التحلية المضافة على نسبة السكر في الدم بشكل مختلف.

الالتهابات:

العسل الصافي لا ينصح به للحوامل وذوي الجهاز المناعي الضعيف لأنه غير مبستر، يمكن أن يؤدي تناول العسل الخام غير المعالج مع ضعف جهاز المناعة إلى التهابات خطيرة.