شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصاب بداء السكرى.. احذر من 4 مكملات غذائية أبرزها الكروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب نمط الحياة دورًا رئيسيًا في إدارة نسبة السكر في الدم والصحة العامة، ما تأكله ، وكيف تحرك جسمك ، وأنماط نومك ومستويات التوتر لديك كلها عوامل يمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم ، حتى إذا كنت تتناول أدوية للتحكم في مرض السكري ، فيجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع خطة الأكل المغذية والنشاط البدني، لكن ماذا عن المكملات؟ هل هي آمنة وفعالة؟ إليك كل ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

المكملات التي لا يجب أن تتناولها إذا كنت مصابًا بداء السكري1. الكروم

الكروم معدن موجود في عدد من الأطعمة ، مثل اللحوم والخضروات والحبوب والفواكه والمكسرات، قد يؤدي نقص الكروم إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فإن النقص نادر جدًا، إذا كنت تعاني من مرض السكري وتتناول الأنسولين أو أدوية أخرى عن طريق الفم تهدف إلى خفض نسبة السكر في الدم ، فقد يؤدي تناول الكروم إلى زيادة خطرالإصابة بنقص السكر في الدم

تحذر جمعية السكري الأمريكية أي شخص مصاب بأمراض الكلى من تناول الكروم لأن المكملات الغذائية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى، قد تتداخل مكملات الكروم أيضًا مع ليفوثيروكسين (دواء شائع الاستخدام لعلاج قصور الغدة الدرقية).

2. مستخلص الشاي الأخضر

وجد الباحثون أن شرب الشاي الأخضر له آثار إيجابية ، مثل انخفاض نسبة الجلوكوز أثناء الصيام والهيموجلوبين A1C (متوسط ​​السكر في الدم لمدة ثلاثة أشهر) ومع ذلك ، هناك القليل من الأبحاث حول فعالية مكمل الشاي الأخضر خارج الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، وكانت معظم الدراسات قصيرة جدًا في المدة لذلك ، قد لا يكون من الضروري تناول مكملات إضافية بخلاف شرب الشاي الأخضر.

4. فيتامين هـ

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي ، وهو مقدمة ومساهم في مرض السكري من النوع 2. ولكن ، يمكن أن يتفاعل فيتامين (هـ) مع مميعات الدم ويزيد من خطر النزيف عن طريق منع آثار التخثر لفيتامين ك.لذلك ، لا ينصح بالمكملات غير الخاضعة للرقابة إذا كنت مصابًا بداء السكري وتتناول مميعات الدم.

ما هي المكملات الغذائية التي تساعد في مرض السكري؟

إذا كنت تعاني من مضاعفات مرض السكري ، فإن بعض المكملات - بما في ذلك فيتامين د وفيتامين ب وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروبيوتيك - قد تساعد في تخفيف الأعراض أو تأخير تطور المضاعفات المتعلقة بمرض السكري.

فيتامين د :

يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د بتطور مرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين، يرتبط انخفاض مستويات فيتامين (د) أيضًا بزيادة خطر الإصابة بقرح القدم والالتهابات الأخرى ، والشعور بالاكتئاب وضعف صحة العظام ، على سبيل المثال لا الحصر.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) والكالسيوم ، لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص ، قد يساعد في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، من المهم لجميع مرضى السكري تقييم حالة فيتامين (د) لديهم مع مقدم الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مكملات.

فيتامينات ب وأحماض أوميجا 3 الدهنية :

يمكن أن يكون الأشخاص المصابون بداء السكري ، وخاصة أولئك الذين يتناولون الميتفورمين ، أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12، يمكن أن يقلل الميتفورمين من امتصاص فيتامين ب 12 وكذلك تركيزات الدم. يرتبط نقص B12 وقصورها بالاعتلال العصبي ، لذا فإن تقييم حالة B12 مهم إذا كانت المستويات منخفضة ، فقد يوصى بالمكملات. إذا كنت تعاني من مضاعفات مرض السكري ، مثل الاعتلال العصبي (تلف الأعصاب) ، فقد ترغب في مناقشة طبيبك بشأن استخدام فيتامينات ب أو زيت السمك في علاج الألم ومنع تطور المرض.

البروبيوتيك :

هناك أدلة متزايدة تدعم استخدام البروبيوتيك لصحة الأمعاء والسكري والتحكم في نسبة السكر في الدم. أظهرت بعض الدراسات أن استخدام البروبيوتيك مثل الزبادي والحليب المخمر والكبسولات كان له تأثير مفيد على التحكم في نسبة السكر في الدم.