الملكة رانيا تُهنئ ابنتها الأميرة إيمان بمناسبة تحديد عقد القران

دائماً ما ننتظر رد فعل الملكة رانيا وطريقتها في نقل الأخبار خاصةً تلك المتعلقة بعائلتها.. ففي كل مناسبة مميزة للأسرة، تنقلها الملكة رانيا بطريقة وكلمات رقيقة، تُشعر متابعيها بالدفء وحنان ليست لرانيا ملكة الأردن، وإنما لرانيا الأم.وتفاعلاً منها على إعلان خبر عقد قران الأميرة إيمان، فقد شاركت الملكة رانيا أرق احاسيسها وعواطف الأمومة الجياشة تجاه ابنتها، معلنة فرحتها التي لا توفِّيها الكلمات حقها، لعقد قران ابنتها المقرر يوم الأحد القادم 12 مارس، وذلك من خلال مقطع فيديو بدأ بولادتها الأميرة إيمان ويمر كشريط الذكريات لأحلى فترات عمر ابنتها وهي تكبر يوماً بعد يوم في ظلها.

ومن الأشياء التي أضفت على المقطع روح لم يسبق لها مثيل، صوت الفنانة إليسا، التي غنت بكلمات وألحان الفنان مروان خوري، كلمات تمس القلب. فكم كبير ذلك القلب الذي تحمله الأم، وعظيمة تلك المشاعر والأحاسيس التي أودعها الله فيها.

وكتبت الملكة رانيا في تعليقها على الفيديو: "بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس... حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار... الله يوفقك وينور دربك. شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان... صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب".

ثم أضافت باللغة الإنجليزية: "في المرة الأولى التي حملت فيها طفلتي، كنت أعلم أن حياتي لن تكون أبداً كما كانت. في غضون أسبوع، ستكونين عروساً. يا إيمان الغالية، أنا سعيدة جداً من أجلك وفخورة جداً بكل ما أنتِ عليه. شكراً للموهوبة elissazkh وللمتألق imarwankhoury على هذه الهدية الرائعة وقدرتكما المذهلة على التقاط المشاعر بشكل جميل للغاية".

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خبر عقد قران الأميرة إيمان

أعلن الديوان الملكي الهاشمي موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وذلك من خلال بيان جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي".

وأضاف البيان: "الديوان الملكي الهاشمي إذ يهنئ عميد آل البيت الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء".

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