بيروت - نادين محمد - فوائد البطيخ للرجيم عديدة، فهو منخفض السعرات ويحتوي 100 جرام من البطيخ على 30 سعرة حرارية مع 0٪ دهون مشبعة و 6 جرامات من السكر، وإذا كنت تتساءلين عن كيفية تقليل الوزن بشكل طبيعي، فلا تفوتك إضافة هذه الفاكهة الصحية إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن، ونظرًا لأن هذه الفاكهة تتكون في الغالب من الماء، فإنها تمنحك الشعور بالامتلاء وتحد من شهيتك لتناول الوجبات الخفيفة من طعامك المفضل.

يحتوي البطيخ أيضاً على 92٪ ماء مما يمنح الشعور بالشبع، فقد تحتوي كل شريحة من البطيخ على 5 في المائة من الاستهلاك اليومي الموصى به من الألياف ومع ذلك، يجب تجنب تناول البطيخ في الليل فهو يحتوي على قوة حمضية يمكن أن تؤخر عملية الهضم، وتسبب مشاكل في حركة الأمعاء في صباح اليوم التالي.

رجيم البطيخ

وللتمتع بفوائد البطيخ للرجيم إليك أسرع حمية تعتمد على البطيخ

اليوم الأول

إفطار

مقرمشات من الحبوب الكاملة

- شريحة بطيخ

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كوب من القهوة الخضراء أو الشاي الأخضر

غداء

- لحم مسلوق قليل الدهن

كوب بطيخ

عشاء

- 60 جرام جبن قريش

-كوب بطيخ

اليوم الثاني

إفطار

- شريحة بطيخ

الصورة من موقع AdobeStock

تفاحة / شريحة خبز محمص كامل الحبوب

- كوب من القهوة أو الشاي الأخضر

غداء

100 جرام دجاج مسلوق منزوع الجلد

شريحة بطيخ

عشاء

100 جرام سمك مشوي (أي سمكة تحبها)

شريحة واحدة من خبز الدقيق الكامل

شريحتان من البطيخ

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اليوم الثالث

إفطار

شريحة بطيخ

- شريحة واحدة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة

-كوب حليب خالي الدسم

الصورة من موقع AdobeStock

غداء

- وعاء واحد من شوربة الفاصوليا البيضاء

- 3 شرائح بطيخ

عشاء

- سلطة خضار

- شريحتان من البطيخ

اليوم الرابع

إفطار

- شريحتان من البطيخ

- كوب من القهوة أو الشاي الأخضر

بيضة

غداء

- وعاء من شوربة كريمة البروكلي / شوربة الدجاج

- شريحة واحدة من الخبز الكامل

شريحتان من البطيخ

عشاء

- 3 حبات متوسطة الحجم بطاطس مسلوقة

شريحتان من البطيخ

الصورة من موقع AdobeStock

اليوم الخامس

إفطار

شرائح بطيخ

- كوب من القهوة أو الشاي الأخضر

موزة

غداء

لحم مسلوق قليل الدهن

- قدر ما تريدين من البطيخ

عشاء

- شريحة واحدة من الخبز الكامل

جرام جبن قريش

- 3 شرائح بطيخ

فوائد البطيخ للتخسيس

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يساعدك رجيم البطيخ على إنقاص الوزن بسرعة، ولا يمكن أن تساعدك خطة النظام الغذائي للبطيخ على إنقاص الوزن فحسب، بل تساعد أيضًا على التخلص من سموم الجسم وتقليل الالتهاب.

تعد حمية البطيخ طريقة فعالة للغاية لفقدان الوزن بسرعة تساعد في تطهير أجسامنا من السموم وفي إنقاص الوزن.

تتضمن خطة النظام الغذائي لمدة 5 أيام هذه الأطعمة الأخرى التي توفر الطاقة التي يحتاجها الجسم طوال اليوم؛ لأن البطيخ يمتلئ بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C وبيتا كاروتين والفيتامينات B1 و B6 والليكوبين والبوتاسيوم والمغنيسيوم. ومع ذلك، يجب عليك اتباع حمية البطيخ هذه فقط بعد استشارة طبيبك وخبير التغذية.

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المصدر : موقع هيلث