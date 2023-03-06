حمية الـ 7 أيام لإنقاص الوزن 

بيروت - نادين محمد - واحدة من الحميات الفعالة تلك التي تقتصر على تناول نوع أو نوعين من الطعام على مدار أسبوع و الهدف يكون إجبار الجسم على تفتيت الدهون والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة.

في السطور التالية نطرح حمية الأسبوع التي ينصح بها الأطباء في بداية تخسيس الوزن بهدف تحقيق نتائج سريعة محفزة للشخص. كما أنها طريقة مناسبة لهؤلاء الباحثين عن طريقة سريعة لإنقاص الوزن بهدف حضور مناسبة.

خطوات إنقاص الوزن في أسبوع:

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1- ماء بذور الحلبة

ماذا نأكل بعد الاستيقاظ

اشربي كوبًا واحدًا من الماء الفاتر مع 5 جرامات من بذور الحلبة منقوعة طوال الليل. بذور الحلبة مليئة بالمركبات المفيدة. إن استهلاك مياه الحلبة أول شيء في الصباح ، مفيد لتنظيم مستويات السكر في الدم ، كما أنها خيار جيد للتمثيل الغذائي. تعرفى كيف تستخدمين الحلبة للتخلص من الوزن الزائد.

2- خيارات الإفطار

الصورة من موقع pexels

حضري بيض بالحبوب الكاملة. يمكنك إضافة بيضتين أو 100 جرام من الحبوب مثل الشيا وبذور الكتان لعمل الساندويتش. تناوليه مع كوب واحد من الشاي أو القهوة ويفضل أن يكون بدون سكر.

الإفطار هو الوجبة الأولى والأكثر أهمية في اليوم لأنه يساعد على إعادة تزويد الجسم بالطاقة بعد صيام ليلة كاملة. لذا ، فإن تناول وجبة إفطار غنية بالعناصر الغذائية هو أفضل طريقة لبدء يومك.

ساندويتش البيض بالحبوب، مليئ بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية التي ستساعدكِ على الشعور بالشبع.

3- وجبة خفيفة

اشربي كوبًا واحدًا من ماء جوز الهند وتناولي وعاءً من الفاكهة الموسمية. ماء جوز الهند منخفض السعرات الحرارية ومليء بالمعادن الأساسية وكذلك الإلكتروليتات مما يجعله مشروبًا ممتازًا للترطيب وللحصول على دفعة من الطاقة. أيضًا ، سيساعدك وعاء من الفواكه الطازجة في الحصول على بعض الألياف الغذائية المفيدة لأمعائك.

اليك 9 وجبات خفيفة صحية لمن يشعرون بالجوع خلال الرجيم.

الصورة من موقع pexels

4- وجبة الغداء

يجب أن تكون هذه الوجبة كاملة تحتوي على البروتين مثل الدجاج المشوي أو اللحم قليل الدسم، مع كوب من الخضروات مثل السبانخ المطهوة في قليل من الدسم.

يجب أن توفر وجبة الغداء حصة من الكربوهيدرات الممثلة في الأرز المسلوق (80 جرام) أو الخبز بالقمح الكامل.

5- وجبة مسائية

تناولي ستة حبات من اللوز أو ثلاثة أنصاف من الجوز . يمكن أن تكون المكسرات وجبة خفيفة رائعة في المساء لأنها سهلة الهضم ومليئة بدهون أوميغا 3 الصحية للقلب مما يجعلها مثالية في خيار الوجبات الخفيفة.

الصورة من موقع pexels

6- العشاء

دجاج مشوي أو سلطة سمك. يمكنك استخدام 100 جرام من الدجاج أو السمك مع 100 جرام من الخضار من اختيارك. تناوليه مع وعاء كبير من حساء الطماطم. لا تضيف الكريمة أو نشا الذرة أو السكر أو الخبز المحمص.

استمري على هذه الحمية لمدة 7 أيام مع متابعة وزنكِ للتأكد من تحقيق نتائج.

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المصدر: موقع the shape