شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات تتنبأ بأمراض القلب قبل الإصابة بها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تستطيع ان تري نبضات قلبك داخل صدرك ،دون عمل اشعة طبية ، إلا أن هناك علامات خارجية يمكن أن تشير إلى مخاطر امراض القلب قبل الإصابة بها منها النوبات القلبية .وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

واكد عدد من الباحثون ان واحدا من كل أربعة مرضى يموت في الغرب بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، باعتبار أن أول العلامات التي تشير إلى مرض القلب تكون لدى الغالبية بالإصابة بنوبة قلبية.

ومن جانبه اشار الدكتور آدم تايلور، بجامعة لانكستر،الي علامات قد تكشف الإصابة بأمراض القلب، قبل الوصول إلى مرحلة النوبة القلبية.

علامات تكشف الإصابة بامراض القلب : 1.شحمة الأذن المجعدة:

من بين العلامات الخارجية المرئية التي قد تدل بشكل مبكر على الإصابة بأمراض القلب، هي التجاعيد الظاهرة على شحمة الأذن والتي تسمى "علامة فرانك".

2.نتوءات دهنية:

قد تكون النتوءات الصفراء الدهنية المعروفة باسم "زانثوماس" والتي تظهر على الركبتين والأرداف والجفون، إحدى المؤشرات الخارجية المرتبطة بالإصابة بأمراض القلب.

3. أظافر اليدين:

تشهد أظافر اليدين في هذه الحالة تغيرا حيث تصبح أكثر كثافة وأكثر اتساعا، وذلك بسبب إنتاج المزيد من الأنسجة، وعادة ما يكون التغيير غير مؤلم ويحدث في كلتا اليدين، وهذا التغيير يشير إلى مشاكل في القلب .

4.هالة حول القزحية:

يمكن أيضا رؤية رواسب الدهون في العين، في شكل هالة رمادية حول الجزء الخارجية من القزحية، الجزء الملون من العين.

5. اللثة الملتهبة وفقدان الأسنان:

يمكن أن تكون حالة صحة فمك أيضا مؤشرا جيدا لحالة صحة القلب والأوعية الدموية.

6.شفاه زرقاء:

عادة ما تكون الشفاه حمراء، ولكن يمكن أن تأخذ لونا يميل إلى الأزرق في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، وذلك بسبب فشل نظام القلب والأوعية الدموية لتوصيل الدم بالأكسجين إلى الأنسجة.