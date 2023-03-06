شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 علاجات منزلية للسعال والتهاب الحلق للأطفال بدون مضادات حيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال وإلتهاب الحلق هي مشاكل صحية شائعة يتم الإبلاغ عنها خاصة عندما يتغير الطقس، ويعد الأطفال أكثر عرضة لعدوى الأنفلونزا المرتبطة بتغير الطقس، وهى من المشكلات الصحية يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع مع فترة نقاهة أطول من المعتاد.

إذا كان طفلك مصابًا أيضًا بنفس المرض ، فقبل التسرع في شراء مجموعة من الصيدلية مضادات حيوية، جرب بعض العلاجات المنزلية .

علاجات منزلية لعلاج التهاب الحلق

أفضل 5 علاجات منزلية يمكن أن تساعد في علاج التهاب الحلق والسعال عند الأطفال دون الحاجة إلى المضادات الحيوية.

الماء الدافئ مع العسل:

الماء الدافئ مع عصير الليمون طريقة رائعة لتهدئة الحلق مع تقوية المناعة بالعسل، قد يفكر بعض الناس في استخدام الليمون لفيتامين سي ولكن يمكن أن يسبب تهيج الحلق، يمكن لخصائص العسل المضادة للبكتيريا أن تفعل الحيلة بدلاً من ذلك.

مشروب الزنجبيل والعسل:

عصير الزنجبيل والعسل علاج منزلي آخر قديم لعلاج السعال والتهاب الحلق، كل ما عليك فعله هو استخراج نصف ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل وإضافة نفس الكمية من العسل وابتلاعه.

شاي الزنجبيل:

قد لا يكون شاي الزنجبيل هو المفضل لدى طفلك، لكن الخصائص المضادة للالتهابات للزنجبيل يمكن أن تصنع العجائب لتهدئة حلق طفلك.

حمام بخار:

يعمل البخار العادي أيضًا لقتل البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق أو السعال، اجعل طفلك يأخذ البخار مرتين أو ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

الغرغرة بالمياه المالحة:

الغرغرة بالمياه المالحة هي علاج منزلي شائع آخر يمكنه علاج السعال والتهاب الحلق بدون مضادات حيوية. يمكن أن يؤدي القيام بذلك مرتين أو ثلاث مرات يوميًا إلى عمل المعجزات لقتل البكتيريا وتهدئة الحلق.