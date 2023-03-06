دراسة حديثة تؤكد ضرورة الاعتدال فى تناول البيض حتى لا تتعرّض لأمراض القلب

كشفت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة Nutrients، عن أن تناول عدد خاضع للرقابة من البيض لا يؤثر سلبًا على صحتنا في الواقع، ويمكن أن يكون استهلاك البيض مفتاحًا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، بالنسبة للدراسة، أجرى الباحثون مسحًا على 3042 رجلاً وامرأة ، قاموا بملء استمارة، موضحين عدد البيض الذي يأكلونه في الأسبوع، بعد البحث الذي استمر 10 سنوات، وجد أن 317 شخصًا (من أصل 3042) قد عانوا من الاضطرابات المرتبطة بالقلب.



يحتوى البيض على العديد من الخصائص المفيدة للصحة، ولكنه "مثيرًا للجدل" نظرًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب عادةً بتجنب البيض، ولكن وفقًا لدراسة نشرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، أن تناول بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 60% في حين أن تناول أربع إلى سبع بيضات أسبوعيًا يمكن أن يخفضها بنسبة 75 %، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

البيض: هل هي جيدة أم ضارة للقلب؟

يعاني الأشخاص الذين يتناولون بيضة واحدة أو أقل في الأسبوع من نسبة 18 % من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعاني الأشخاص الذين يتناولون من بيضة واحدة إلى أربع بيضات أسبوعيًا من نسبة 9٪ من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، الأشخاص الذين يأكلون من أربع إلى سبع بيضات في الأسبوع معرضون لخطر الإصابة بنسبة 8%.

كم عدد البيض الذي يمكن للشخص أن يأكله لصحة القلب؟

وذكر الخبراء، الذين أجروا الدراسة، أن تناول بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 60% في حين أن تناول أربع إلى سبع بيضات أسبوعيًا يمكن أن يخفضها بنسبة 75%.

ومع ذلك، عند النظر في احتمال تناول الأحماض الدهنية المشبعة (SFA)، استنتج أن تناول بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا يبدو أنه يحمي من الأمراض القلبية الوعائية، كما حذروا من أن استهلاك البيض يجب أن يتماشى دائمًا مع نظام غذائي صحي لمعرفة الفوائد.



بالنظر إلى كل شيء، نقترح تضمين البيض في نظامك الغذائي الصحي بشكل معتدل للاستمتاع بالفوائد على أكمل وجه.

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