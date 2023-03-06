هل يمكن للتوتر أن يتسبب في تساقط شعرك؟

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القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من تساقط الشعر على الرغم من اتباع ممارسات العناية بالشعر الصحيحة؟ أنت بحاجة إلى التوقف عن تحمل الكثير من التوتر بشأنه وأشياء أخرى، يقول أطباء الأمراض الجلدية إن الإجهاد المفرط والمزمن يمكن أن يتسبب في تساقط الشعر.

وفقًا لموقع "thehealthsite" يزيد التوتر من احتمالية تساقط الشعر، بغض النظر عن مدى رعايتك لشعرك، فإن الإجهاد سوف يتسبب في فقدان المزيد شعر من المعتاد ".

هناك العديد من الآثار الضارة للتوتر، بما في ذلك التداعيات الفورية والدائمة على الجسم والعقل والدماغ. الإجهاد قصير المدى ، مثل البكاء أثناء فيلم كئيب ، يحفز بصيلات الشعر لدى الناس. وينتج عنه نمو إضافي، عندما يعاني الناس من إجهاد مزمن طويل الأمد، فمن المرجح أن يواجهوا مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، ويمكن أن تسبب مشاكل في الهضم ، وصعوبة في النوم ، وحتى الحزن والقلق، مرتبط بالتوتر طويل الأمد، يصبح الإجهاد مشكلة نفسية لكل من الصحة العقلية والجسدية عندما يميل إلى أن يكون مزمنًا".

يشارك أطباء الجلدية نصائح حول كيفية منع تساقط الشعر المرتبط بالتوتر.

علامات تدل على أنك تحت ضغط شديد

يقوم جسمك بتعديل علم وظائف الأعضاء للتعامل مع هذا المستوى المتزايد من هرمون الكورتيزول الذي تنتجه الغدد الكظرية عندما تكون تحت ضغط شديد لفترة طويلة جدًا، ينظم الكورتيزول مستويات السكر في الدم ، وضغط الدم ، والتمثيل الغذائي ، والوظائف الأخرى لإبقائك في حالة تأهب واستعداد للعمل عند الضرورة، لأنه يمكّنك من الاستجابة بسرعة للظروف التي تتطلب انتباهك أو تصرفك، يعمل الكورتيزول كـ "هرمون التوتر"، على الرغم من ذلك ، قد يغير الإجهاد المزمن كيمياء جسمك بطرق تجعلك أكثر عرضة لتساقط الشعر في المستقبل.

تعاني من الإجهاد بسبب عدة أشياء ، مثل التعرق المفرط ، والتسويف ، والدوخة ، وأنماط النوم غير المتسقة ، وغيرها. للحفاظ على الهدوء العقلي أثناء الانخراط في أنشطة منتظمة ، يجب تجنب بعض الأفكار غير السارة.

الأشياء التي تواجهها والإجراءات التي تتخذها لتلبية رغباتك تؤدي إلى الضغط، في كل من الأوقات الجيدة والصعبة ، تستمر الحياة. يمكن أن تؤدي إضافة عناصر إضافية إلى مفهوم ما إلى زيادة التوتر أو التوتر بلا شك. يمكنك التأكد من هذا بسبب ضعف جسمك المستمر، للتعامل مع الآلام المؤلمة ، يتم اتخاذ قرارات أفضل، لتمكين نفسك الخارجية من التدفق والتألق مع المناعة، قم بتقوية صحتك الداخلية.

هل تساقط الشعر المرتبط بالتوتر دائم؟

من الممكن أن ينمو شعرك مرة أخرى إذا كان التوتر هو مصدر تساقط شعرك بمرور الوقت، سيختبر الجميع إعادة النمو بمعدل مختلف، من المستحيل حساب كمية الشعر التي تفقدها كل يوم.

إذا وجدت كميات هائلة من الشعر بعد غسل شعرك أو وجود كتل من الشعر في الفرشاة ، فقد تفقد شعرك أكثر مما هو معتاد. علاوة على ذلك، يمكن رؤية البقع الصلعاء أو بقع الشعر الخفيف.

عادة ما يختفي تساقط الشعر المفرط المرتبط بالتوتر عندما يختفي التوتر. بدون أي علاج ، من المرجح أن ينمو شعرك إلى طبيعته الكاملة خلال 6 إلى 9 أشهر.

كيف يمكن إيقاف تساقط الشعر بشكل طبيعي؟

يمكن منع تساقط الشعر المرتبط بالتوتر من خلال النوم الكافي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي جيد والإقلاع عن التدخين والشرب، من المستحسن أن تقوم