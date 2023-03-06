شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لعلاج السعال في فصل الشتاء.. أهمها تناول المشروبات الساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنشر الاصابة بالسعال وحالات الانفلونزا والبرد بين الاشخاص في فصل الشتاء الذي يتميز بالطقس البارد وتغيرات درجات الحرارة بشكل دائما ، وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

واشارت الدكتورة كاميلا هوثورن، رئيسة الكلية الملكية للأطباء العامين، إن الأطباء لاحظوا أن السعال يطول لفترة أطول من المعتاد هذا الشتاء، ويرجع ذلك الي ان اصابة الافراد بعدوى تلو الأخرى - ربما بسبب انخفاض مقاومتنا للعدوى.

ويشرح الدكتور أنيندو بانيرجي، استشاري الجهاز التنفسي في مستشفى جامعة ساوثهامبتون ، أن المخاط الذي يمكن أن يصاحب السعال يرجع إلى الالتهاب، وهو جزء من الاستجابة المناعية للجسم.

تابع : "السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع، حتى بعد زوال الفيروس، يعني أنه قد يكون لديك استجابة التهابية مستمرة" ، هذا يعني ان الجسم مازال يحتاج الي فترة تعافي لعودته مرة اخري لممارسة الانشطة العادية .

طرق التعامل مع الاصابة بالسعال في الشتاء..

اوضحت الدكتورة آشلي وودكوك، بقسم الجهاز التنفسي بجامعة مانشستر، إن السبب وراء مساعدة مستحلبات السعال بالمنثول "زيت النعناع" ملطف للحلق - أو بخاخات الحلق - هو أنها توفر إحساسا بالبرودة للحلق، ما قد يساعد في مواجهة "الشعور بالدغدغة الذي يجعلك ترغب في السعال. وهذه الدغدغة ناتجة عن تغير في الحساسيات العصبية في الحلق والذي يمكن أن يؤدي إلى رد فعل .

واشارت الي إن أي سائل يمكن أن يهدئ الحلق - فالمشروبات الساخنة أيضا ستساعد في تخفيف السعال وسيساعد السائل على ترقيق المخاط، ما يجعله أسهل للتزحزح. حافظ على منزلك دافئا .

وتقول إيما تاكر، أخصائية العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي ومنسقة إعادة التأهيل بعد "كوفيد" في مؤسسة Oxford Health NHS Foundation Trust: "التنفس من الأنف يساعد على تدفئة وترطيب وتصفية الهواء القادم، شددت علي اهمية ممارسة تمارين التنفس .

وتقترح تجربة التمرين التالي عندما تعاني من السعال المستمر - للمساعدة في إزالة المخاط الذي يسببه، ضع يديك على بطنك وركز على التنفس من خلال الأنف وتحريك الهواء لأسفل نحو البطن، واشعر به بلطف يرتفع وينخفض مع التنفس. حاول التركيز على حجم التنفس .

نصحت بشرب الكثير من السوائل على مدار اليوم ليست لمجرد أن السائل سيهدئ الحلق لتقليل الرغبة في السعال، ولكنه أيضا سيخفف المخاط، مع نفس التأثير.ومن المضاعفات المحتملة للسعال المتكرر تأثيره على عضلات الصدر.