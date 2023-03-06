شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التثدى عند الرجال؟.. تعرف على أبرز الأدوية التى تزيد من خطر الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التثدى الذكَري هو زيادة في كمية نسيج الغدة الثديية لدى الصبية أو الرجال، وينتج عن وجود خلل في التوازن بين هرموني الإستروجين والتستوستيرون وقد يُؤثر التثدي الذكري على أحد الثديين أو كليهما، وأحيانًا بشكل غير متساوٍ.

أما التثدي الذكري الكاذب فيشير إلى زيادة في الدهون وليس في النسيج الغدي في منطقة الصدر لدى الرجال.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يصاب حديثو الولادة والأولاد في سن البلوغ وكبار السن من الرجال بالتثدي الذكري نتيجة التغيرات الطبيعية في مستويات الهرمونات، على الرغم من وجود أسباب أخرى أيضًا.

بصفة عامة، لا تعد حالة التثدي الذكري مشكلة خطيرة، لكن قد يكون من الصعب التأقلُم مع تلك الحالة. أحيانًا يَشعُر الصبية والرجال المصابون بتثدٍّ ذكري بألم في الثدي، وقد يشعرون بالحرج.

ويزول التثدي الذكري غالبًا من تِلْقاء نفسه، وإذا استمرت الحالة، فقد يفيد تناول الأدوية أو الخضوع للجراحة.

لا يشعر معظم الرجال البالغين المصابين بالتثدي الذكري بأي أعراض، وقد تشمل مؤشرات وأعراض هذه الحالة ما يلي:

-ألم، وخاصة لدى المراهقين

-توورم نسيج الثدي

-إيلام الثدي

يحدث التثدى الذكرى نتيجة لانخفاض مقدار هرمون التستوستيرون مقارنة بالإستروجين، ويمكن أن يحدث الانخفاض بسبب أمراض تمنع تأثيرات هرمون التستوستيرون أو تقلِّل من هرمون التستوستيرون أو تزيد من مستوى هرمون الإستروجين.

يمكن أن ينتج التثدي الذكري عن تناول عدد من الأدوية. وتتضمَّن ما يلي:

-الستيرويدات والأندروجينات البنائية لعلاج قصور الهرمونات أو تأخر البلوغ أو فقدان العضلات نتيجة مرض آخر.

-أدوية علاج الإيدز،و يمكن أن تسبب الخصائص الشبيهة بالإستروجين لبعض أدوية فيروس نقص المناعة البشري التثدي الذكري.

-أدوية اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط التي تحتوي على الأمفيتامينات.

-الأدوية المضادة للقلق .

-مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.

-المضادات الحيوية.

-العلاج الكيميائي للسرطان.

-أدوية القلب مثل ديجوكسين (Lanoxin) ومحصرات قنوات الكالسيوم.