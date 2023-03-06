شكرا لقرائتكم خبر عن للآباء الجدد.. إليك 3 اختبارات يجب إجراؤها لحديثي الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد اختبارات فحص حديثي الولادة في اكتشاف الاضطرابات التنموية والأيضية والوراثية، يسمح الاكتشاف والتشخيص المبكر بالعلاج في الوقت المناسب فى المساعدة على منع أو تقليل المضاعفات المحتملة، يوصى بفحص حديثي الولادة بعد 48-72 ساعة من الولادة، وإليك أهم الاختبارات التى يتم إجراؤها.

الهدف من فحص حديثي الولادة هو اكتشاف الحالات المميتة عند الأطفال حديثي الولادة في أقرب وقت ممكن ، عادةً ، قبل ظهور أي علامات أو أعراض للمرض على الرضيع، يساعد ذلك على بدء العلاج على الفور ، وبالتالي تقليل أو القضاء على العواقب المحتملة للحالة، وإذا تركت دون علاج ، لها أعراض وآثار خطيرة ، مثل تلف الجهاز العصبي مدى الحياة ؛ الإعاقات الذهنية والنمائية والجسدية ؛ وحتى الموت، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".





ما هي الاختبارات التي يتم إجراؤها؟ تختلف اختبارات فحص حديثي الولادة التي يتم إجراؤها من دولة إلى أخرى، بعض الأشياء الشائعة هي:

يتم استخدام الطرق التالية أثناء فحص حديثي الولادة:

- اختبارات الدم - يتم إجراء هذا الاختبار باستخدام بضع قطرات من الدم من كعب الطفل ، والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى المختبر لتحليلها.

- اختبار السمع - يقوم الطبيب بإجراء هذا الاختبار عن طريق وضع سماعة أذن صغيرة أو ميكروفون في أذن الطفل، هناك طريقة أخرى تستخدم أقطابًا كهربائية توضع على رأس الطفل أثناء نومه.

-لشاشة CCHD - يستخدم هذا الاختبار مقياس الأكسجة لقياس مستويات الأكسجين لدى الطفل في اليد والقدم ، والذي يتضمن مستشعرًا ناعمًا صغيرًا على جلد الطفل ويتم توصيله بجهاز (مقياس التأكسج) لبضع دقائق.

كيف يساعد فحص حديثي الولادة؟

تساعد اختبارات الفحص في تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى مزيد من الاختبارات لتأكيد أو استبعاد الأمراض، عند تأكيد حالة معينة بعد اختبار المتابعة ، يمكن للطبيب أن يبدأ العلاج قبل ظهور الأعراض.

تساعد اختبارات فحص الدم في الكشف عن حالات مثل بيلة الفينيل كيتون (PKU) ، وقصور الغدة الدرقية الخلقي (غائبة أو نقص نمو الغدة الدرقية منذ الولادة) ، ومرض فقر الدم المنجلي ، إذا لم يتم علاج هذه الحالات في الوقت المناسب ، فقد تؤدي إلى تلف في الدماغ أو إعاقات ذهنية أو أعراض سلوكية أو نوبات.