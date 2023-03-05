شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل ألم الوجه أو الفك.. قد يكون علامة على هذا الاضطراب العصبي النادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يتجاهل الناس الألم في الوجه والفك والمناطق المحيطة بأنوفهم، والتي قد تزداد حدة إذا تم تجاهلها، ويمكن أن تسبب هذه الحالة المعروفة باسم العصب ثلاثي التوائم ألمًا شديدًا يشبه الصدمة الكهربائية والذي قد يكون العامل الأساسي لبعض مضاعفات الدماغ الخطيرة، بحسب موقع "Health".

ألم العصب ثلاثي التوائم هو اضطراب يجعل أحد جانبي الوجه يعاني من ألم يشبه الصدمة الكهربائية، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الاضطراب العصبي النادر.

قد يكون تهيج العصب ثلاثي التوائم هو سبب الانزعاج، والذي عادة ما يكون محسوسًا في أسفل الخد والفك ولكن يمكن أن ينتشر أحيانًا إلى المنطقة فوق العين وحول الأنف، إنه الزوج الخامس المسؤول عن توفير الإحساس للوجه من بين 12 زوجًا من الأعصاب القحفية في الرأس.

على الرغم من أن الحالة يمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر، إلا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا هم الأكثر تضررًا.

والنساء أكثر عرضة من الذكور للإصابة بألم العصب الخامس. نتيجة لتكوين الأوعية الدموية الموروثة ، هناك دليل على أن الحالة تسري في العائلات، قد يعرضك هذا لخطر الإصابة بالتصلب المتعدد وارتفاع ضغط الدم.

أسباب الألم في الفك والوجه

عادة ما يكون سبب الألم هو الاتصال بين شريان أو وريد سليم يضغط على العصب أثناء دخوله إلى الدماغ ويسبب تلفًا في العصب.

يمكن أن ينتج ألم العصب الثلاثي التوائم أيضًا عن التصلب المتعدد، الذي يضعف أغشية المايلين، أو من ورم يضغط على العصب.

يمكن أن يؤدي تطور ألم العصب الثلاثي التوائم عند البالغين أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.

أعراض التهاب العصب الخامس

يدعي غالبية المرضى أن آلامهم تبدأ فجأة ودون سابق إنذار أبلغ بعض الأفراد عن شعورهم بالألم بعد حادث سيارة أو ضربة في الوجه أو جراحة أسنان.

في هذه الحالات، من المرجح أن يكون المرض موجودًا في السابق وكان يتطور وأن إجراء طب الأسنان أدى بالصدفة إلى ظهور الأعراض المبكرة.

-ظهور مفاجئ لألم شديد وقاتل في الوجه يستمر من بضع ثوانٍ إلى دقيقتين تقريبًا

-ألم شديد في الوجه أو الأسنان أو الفك السفلي أو العلوي

-يعاني جانب واحد من الوجه من الألم في وقت واحد

علاج التهاب العصب ثلاثي التوائم

قد ينصح الأطباء المرضى بالخضوع لعملية جراحية إذا ثبت أن الدواء غير ناجح، ومع ذلك ، فإن بعض التقنيات الجراحية، مثل تخفيف ضغط الأوعية الدموية الدقيقة وبضع الجذور التجسيمي، تحتاج إلى مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة.

يتم تقليل مخاطر حدوث المزيد من المشاكل باستخدام جراحة السايبر نايف الإشعاعية يوفر العلاج عدة حزم من الإشعاع عالي التردد إلى البقع الحقيقية من جميع الزوايا باستخدام أحدث توجيه للصور وتقنية روبوتية تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ، مما يحمي الخلايا السليمة في هذه العملية.

أثناء العملية ، تتحرك الذراع الآلية ببطء حول المريض ولن يشعروا بأي شيء.

الجلسة الواحدة لمدة 30 دقيقة تعني إقامة أقصر في المستشفى.

تقضي الجراحة على الحاجة إلى التخدير ، وهو أمر ضروري للنُهج الجراحية الأخرى لأنه غير مؤلم تمامًا وآمن تمامًا وليس له آثار ضارة.

في أكثر من 80 % من الحالات ، يتعافى المرضى بعد علاج واحد فقط ويستأنفون الأنشطة العادية في غضون شهرين من الجراحة. أيضًا ، قد يحصل أكثر من 10% من المرضى على تسكين فوري للألم.