شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تسبب تراكم السكر في الدم بطريقة خفية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع السكر فى الدم من المشاكل الصحية الشائعة التي تسبب مضاعفات صحية، ويجب على مرضى السكر مراقبة نسبة السكر فى الدم، ولكن قد تسبب بعض العادات تراكم للسكر فى الدم دون أن تدرى، نتعرف فى هذا التقرير على العادات التي تسبب تراكم السكر في الدم بطريقة خفية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

1- الإجهاد يمكن أن يكون للضغط الجسدي والعاطفي تأثير سلبي على الجسم، لكن الكثير منا لا يدرك التأثير طويل المدى للتوتر على أجهزة الجسم الرئيسية بما في ذلك مستوى السكر في الدم، يمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم في الجسم بسبب جميع أنواع الإجهاد.

يمكنك أيضًا رؤية نمط في مستوى السكر في الدم حسب إجهادك ومناقشته مع طبيبك للحصول على علاج.

2- المحليات الصناعية

معرفتنا بالقضاء على مرض السكري هي أنه كلما قل السكر الذي نتناوله كان لدينا سيطرة أفضل على مستوى السكر في الدم بغض النظر عن البديل الذي نستخدمه للسكر، يستهلك العديد من مرضى السكر المحليات الصناعية كبديل للسكر العادي ، ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا سبب آخر لارتفاع مستوى السكر في الدم.

3- قلة النومنحن نهمل النوم. نشعر أن جسمنا يمكنه التعامل مع نفسه بساعات أقل من النوم نقوم باختبار أجسامنا ودفعها لتعمل حتى بعد الحرمان من النوم ، قلة النوم تقوض قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل صحيح وبالتالي يعطل مستوى السكر في الدم الطبيعي. 4- تخطي الفطورالذهاب إلى الفراش في وقت متأخر من الليل، والاستيقاظ في وقت متأخر من الصباح ثم التسرع في القيام بالأعمال المنزلية للاستعداد للمكتب - لقد أصبح هذا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن تخطي وجبة الإفطار في يمكن أن يزيد الصباح من نسبة السكر في الدم بعد الغداء والعشاء. من المهم أن تأكل شيئًا في غضون ساعة من الاستيقاظ في الصباح. 5- الجفافهذه حقيقة غير معروفة عن ارتفاع نسبة السكر في الدم ، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف أو نقص الترطيب المناسب في الجسم إلى تعريض الجسم لمخاطر أكبر ، أحدها مرض السكري. انخفاض كمية الماء في الجسم هو مؤشر على أن نسبة السكر في الدم أكثر تركيزًا. 6- قلة التمارينلا داعي لذكر أهمية الأنشطة البدنية مثل المشي السريع وركوب الدراجات والجري والركض من أجل الصحة العامة للجسم.

توصي جمعية السكري الأمريكية بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني الأسبوعي كجزء من تغيير نمط الحياة لتجنب مرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن تكون التمارين متوسطة الشدة إلى شديدة.

7- قلة الألياف في الطعامالنظام الغذائي الغني بالدهون والكربوهيدرات هو طريق واضح للسمنة تؤثر جودة وسلامة النظام الغذائي بشكل كبير على مستوى السكر في الدم.

وجدت العديد من الدراسات أن الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والبذور والمكسرات والحبوب الكاملة واللحوم البيضاء والفواكه تحمي من مرض السكري من النوع الثاني.

8- التدخين يعد تدخين السجائر أحد الأسباب الرئيسية لظهور مرض السكري من النوع الثاني لدى الشباب. 9- الأدوية غير الصحيحةيمكن أن تؤدي الجرعة الخاطئة من الأدوية إلى تغيير مستوى السكر في الدم وتسبب مرض السكري ، ومن المهم جدًا إبلاغ طبيبك بالظروف الصحية الأخرى التي تعاني منها بالإضافة إلى الأدوية التي تتناولها حاليًا لهذه المضاعفات الصحية ، ففي بعض الأحيان تختلط الأدوية مع بعضها وتتفاعل مع بعضها البعض. داخل الجسم. 10- التغيرات الهرمونيةيمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. عند النساء ، يمكن أن تؤدي الدورة الشهرية أيضًا إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. يؤثر الإستروجين بشكل مباشر على حساسية الأنسولين مما يعني أنه كلما انخفضت مستويات الإستروجين لديك ، زادت مقاومة الأنسولين لديك. ومن ثم ، أثناء انقطاع الطمث ، يمكن أن تعاني النساء من خلل في نسبة السكر في الدم في الجسم.