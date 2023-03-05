ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم يزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة، عن أن ألم المعدة الشديد يتنبأ بمخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، منها ارتفاع مستوي الكولسترول في الدم، ويعرض مرضى ارتفاع الكولسترول إلى خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

وأضافت الدراسة بان أعراض ارتفاع الكوليسترول تظهر بسبب تضخم الكبد والطحال.وتعد الدهون الثلاثية والكوليسترول نوعين رئيسيين من الدهون التي يعتمد عليها الجسم للطاقة ولحماية الجسم من البرد.وهذه الدهون والبروتينات التي تنتشر في مجرى الدم تشكل البروتينات الدهنية الخاصة بها، والتي تساعد في التمييز بين الكوليسترول السيئ والنوع الجيد.

وأشارت الدراسة الي الفرق بين كل من البروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة (LDL) يُعرف باسم الكوليسترول "الضار" لأنه يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. وعندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول في مجرى الدم، يصبح الجسم عرضة لتكوين المزيد من الترسبات الدهنية في الأوعية الدموية.

وفي ذات السياق لا توجد أعراض لارتفاع الكوليسترول إلا إذا كانت الحالة شديدة. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تتشكل رواسب الدهون في الأوتار والجلد أو حتى تسبب آلاما شديدة في المعدة بسبب تضخم الكبد أو الطحال".

وقد يحدث تورم أو ألم في البطن بدون سبب واضح عندما تكون الأوعية الدموية للدهون الثلاثية قريبة من 800 مجم/ديسيلتر أو تزيد عن ذلك.وقد تسبب هذه المستويات العالية أيضا أعراضا مثل آلام البطن الشديدة ونوبات الغثيان المتكررة.

أن ارتفاع الكوليسترول ناتج عن تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وزيادة الوزن والتدخين وشرب الكحول.

ومن جانبه قال الدكتور جيل هارت، ان ارتفاع نسبة الكوليسترول يمكن أن يظل صامتا في كثير من الأحيان، ولكن إذا لم يتم تناوله يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.