شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. الأرق يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة الأمريكية Clinical Cardiology، أن الأرق أو النوم لخمس ساعات أو أقل كل ليلة يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل خاص عند النساء، وتؤكد النتائج أهمية إعطاء الأولوية للنوم، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 1.2 مليون بالغ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وألمانيا وتايوان والصين ، ومعظمهم (96٪) لم يتعرضوا لأزمة قلبية من قبل، ما يقرب من نصف (43 ٪) من المشاركين كانوا من النساء.

وكشفت الدراسة، أن حوالي 13٪ من الأفراد يعانون من الأرق - وكانوا يعانون من هذه الأعراض صعوبة في النوم ، أو الاستيقاظ مبكرًا وعدم القدرة على العودة إلى النوم، خلال متابعة استمرت تسع سنوات في المتوسط ​​، حدثت أزمات قلبية في 2406 من هؤلاء في مجموعة الأرق و 12398 من أولئك الذين لا يعانون من الأرق.

نظر الباحثون أيضًا في الصلة المحتملة بين مدة النوم وصحة القلب، أولئك الذين أبلغوا عن خمس ساعات أو أقل من النوم في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية 1.38 و 1.56 مرة من أولئك الذين ينامون من ست إلى ثماني ساعات في الليلة ، على التوالي.

وأضافت الدراسة ، أن الحصول على قسط كبير من النوم قد يكون غير صحي ، حيث لم يكن هناك فرق كبير في خطر الإصابة بالنوبات القلبية بين أولئك الذين ينامون خمس ساعات أو أقل في الليلة وأولئك الذين أبلغوا عن حصولهم على تسع ساعات أو أكثر من النوم في الليلة.

تشمل أعراض النوبة القلبية الرئيسية ما يلي:

ألم أو انزعاج في الصدر ، خاصة في الوسط أو الجانب الأيسر من الصدر ، ويستمر لأكثر من بضع دقائق قبل الابتعاد ثم العودة.

الشعور بالضعف أو الدوخة أو الإغماء.

ألم أو إزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر.

ألم أو إزعاج في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما.

ضيق في التنفس.