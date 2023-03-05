شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الوزن وتحسين الصحة.. إليك 5 بروتينات يمكن تناولها يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البروتين ضروريًا لإصلاح الخلايا والأنسجة ، فضلاً عن المساعدة في استقرار نسبة السكر في الدم وتهدئة الجوع، لكن ليست كل البروتينات متشابهة، تحتاج إلى إضافة بروتين عالي الجودة وخالي من الدهون إلى طبقك لفقدان الوزن بشكل أكثر فاعلية وتقوية وتحسين الصحة العامة، وإليك أفضل مصادر للبروتينات عالية الجودة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الزبادي اليوناني..

يحتوي الزبادي اليوناني على حوالي 14-18 جرامًا من البروتين ، كما أنه يوفر تسعة عناصر غذائية أساسية ، بالإضافة إلى البروبيوتيك ، وهي بكتيريا جيدة يمكن أن تساعد أمعائك على تحقيق توازن بكتيري صحي، وأكدت دراسة أن منتجات الألبان مرتبطة بتقليل مخاطر الوفيات بأمراض القلب، وهذا يتوافق مع الإرشادات الغذائية الأمريكية حول فوائد الألبان لأنماط الأكل الصحية.

الحليب..

يوفر حليب الألبان 13 عنصرًا غذائيًا أساسيًا ، بما في ذلك البروتين عالي الجودة ، وفي الواقع ، يوفر الحليب جرامًا واحدًا من البروتين لكل أونصة، يشار إلى أن 12 عنصرًا من 13 عنصرًا غذائيًا في الحليب توجد بشكل طبيعي في الحليب - يضاف فيتامين د فقط، يوجد فيتامين أ بشكل طبيعي في الحليب ، ويتم إضافته مرة أخرى إلى الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم كجزء من خطوة إزالة الدهون.

الكينوا..

الكينوا هي حبوب صحية متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في العديد من الأطباق والسلطات وكجانب لوجباتك المفضلة، تعتبر هذه الحبوب الكاملة بروتينًا كاملًا وعالي الجودة لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية ، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي يقدمها ، مثل الألياف والفولات ومضادات الأكسدة ، وقد تم العثور على الكينوا للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول الضار وإدارة الوزن .

البيض..

البيض يعد أفضل بروتين، لأنه يحتوي على أكثر الأحماض الأمينية المتوفرة بيولوجيًا، يعتبر أيضًا مصدرًا ممتازًا لمادة الكولين ، وهو أمر مهم لنمو الدماغ ، بالإضافة إلى الذاكرة والتفكير والمزاج.

صدور دواجن منزوعة الجلد..

الدجاج وصدور الديك الرومي بدون الجلد ، مثالية لبناء وإصلاح الأنسجة والحفاظ على العضلات الهزيلة ، لأنها منخفضة بشكل طبيعي في الدهون المشبعة والصوديوم، صدور الدواجن الخالية من الدهون مصدر جيد لفيتامينات ب ، الضرورية لتخليق الحمض النووي وإنتاج الطاقة وصحة الدماغ وتحتوي على السيلينيوم المضاد للأكسدة ، وهو أمر مهم لصحة المناعة والغدة الدرقية.