شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء تعرضك لخطر السمنة.. منها سوء التغذية والإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السبب الرئيسي للسمنة هو تناول الكثير من الطعام وتقليل الحركة، يمكن أن يؤثر عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في اليوم على خطر إصابتك بالسمنة في المتوسط ​​، يحتاج الرجل النشط بدنيًا إلى حوالي 2500 (وتحتاج النساء 2000) سعر حراري في اليوم للحفاظ على وزن صحي ، و من أجل تجنب السمنة ، يجب أن تستهلك هذه السعرات الحرارية من الأطعمة الصحية والطبيعية والمحلية. البرجر والبيتزا والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس والمكرونة كلها أطعمة غنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية التي يمكن أن تسبب السمنة، وإليك 5 أخطاء تحدث في نمط الحياة قد تؤدي إلى زيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسمنة:1. سوء التغذية

إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والمعبأة بانتظام ، فأنت معرض لخطر السمنة، أيضًا ، يكون الخطر أكبر إذا تناولت الأطعمة بكميات كبيرة وأكلت كثيرًا، قد يؤدي تناول المشروبات السكرية وتناول الطعام في الخارج كثيرًا والاستمتاع بالأكل المريح بانتظام إلى الإصابة بالسمنة.

2. قلة ممارسة الرياضة والنشاط البدني..

إذا كنت شخصًا لا يمارس الرياضة على الإطلاق ، فأنت في خطر الإصابة بالسمنة، كما أن تقليل الحركة وقضاء معظم الوقت جالسًا يمكن أن يزيد من مخاطرك، عندما لا تكون نشطًا بدرجة كافية ، لا يمكنك استخدام الطاقة التي يوفرها الطعام الذي تتناوله، يخزن الجسم الطاقة الزائدة المستهلكة على شكل دهون، يعد ممارسة التمارين متوسطة الكثافة لمدة 150 دقيقة على الأقل أو 90 دقيقة من التمارين عالية الكثافة في الأسبوع أمرًا مهمًا للجميع لتجنب السمنة.

3. علم الوراثة..

نعم ، قد تكون جيناتك مسؤولة أيضًا عن السمنة. إذا كان لديك تاريخ عائلي من السمنة ، فقد يعرضك ذلك لخطر الإصابة بها أيضًا.

4. خمول الغدة الدرقية..

قصور الغدة الدرقية هو حالة ناتجة عن خمول الغدة إنها حالة يمكن أن تؤدي إلى السمنة، يعد أسلوب الحياة السيئ أحد الأسباب الرئيسية لقصور الغدة الدرقية والسمنة، يمكن أيضًا إلقاء اللوم على عدم التوازن الهرموني.

5. الإجهاد المفرط..

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة الوزن والسمنة بشكل غير مقصود، يمكن أن يعيق الإجهاد أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن ويجعل من الصعب عليك إنقاصه ، اتبع استراتيجيات إدارة الإجهاد للوقاية من السمنة وزيادة الوزن.