شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد غذائية لتناول الفانيليا.. اعرفها من أجل صحة عقلك ومزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنها نكهة نشأنا جميعًا على تناولها، سواء أكان ذلك في الآيس كريم أو أي نوع آخر من الحلوى، يعد مستخلص الفانيليا مكونًا رئيسيًا في جميع أنواع وصفات الحلوى تقريبًا ، لكن حبوب الفانيليا ليست مجرد نكهة لذيذة للاستمتاع بها في الآيس كريم والحلويات ، بل قوة غذائية ولها العديد من الفوائد الصحية ومنها تحسين صحة الدماغ والمزاج وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

1. الماغنيسيوم

يوجد المعدن الذي نسمعه كثيرًا عن هذه الأيام في جميع الأطعمة النباتية تقريبًا ، بما في ذلك حبوب الفانيليا، المغنيسيوم معدن حيوي ضروري للصحة العامة لأنه ينظم الجهاز العصبي ويعمل كمعدن موازن. يساعد في كل من الاسترخاء وإنتاج الطاقة.

الماغنيسيوم مسؤول أيضًا عن العديد من تفاعلات الإنزيمات في الجسم التي تساعد كل شيء من الهضم إلى استيعاب العناصر الغذائية إلى تنظيم خلايا العضلات والجهاز العصبي، بالنسبة لعقلك ومزاجك، فإنه يريح التوتر العصبي، ويمنع الاكتئاب الخفيف ومتلازمة ما قبل الدورة الشهرية أو يساعد في ذلك ، ويحسن وظيفة الناقل العصبي لإنتاج السيروتونين والدوبامين الأمثل (هرمونات "الشعور بالرضا")، الماغنيسيوم ضروري أيضًا لضغط الدم الصحي ومستويات السكر في الدم.

2. البوتاسيوم

جميع الأطعمة النباتية غنية بالبوتاسيوم والفانيليا ليست استثناء، تحتوي ملعقة كبيرة من مسحوق حبوب الفانيليا على أكثر من 100 ملليجرام ، البوتاسيوم معدن آخر ضروري لمستويات ضغط الدم الصحية ، وهو يساعد في تنظيم الماء في الجسم ، وتقلصات القلب المناسبة ، ويساعد على توازن الكهارل في الجسم بالنسبة لمزاجك ، يمكن أن يساعد في استرخاء الأوعية الدموية والذي بدوره يقلل من التوتر والتوتر.

3. الكالسيوم

معدن آخر يبحث الجميع عن المزيد منه بدون حليب البقر ، وهو الكالسيوم ، على الرغم من أنه يُعرف بأنه معدن مهم لصحة العظام ، إلا أنه غالبًا ما يتم تجاهله لفوائده على الحالة المزاجية والعقل، يقلل الكالسيوم من الكورتيزول في الجسم ، وهرمون التوتر المرتبط بالقلق والاكتئاب وتقلب المزاج وحتى زيادة الوزن.

4. المنجنيز

هناك القليل من الضجيج المحيط بهذا المعدن أكثر مما كان عليه في السابق المنجنيز ضروري للمزاج الصحي ، والتمثيل الغذائي ، والوظيفة المثلى للجهاز العصبي ، واستيعاب العناصر الغذائية الأخرى، يوجد في العديد من المكسرات والبذور والأطعمة الخارقة مثل الكاكاو والفانيليا وبذور الشيا، يحتوي مسحوق حبوب الفانيليا على 30 % من احتياجاتك اليومية من المنجنيز في ملعقة واحدة فقط.