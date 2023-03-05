مشروبات بمكونات خارقة لخسارة الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد - إنه موسم الصيف الذي يطرق بابنا بقوة ومعه رغبة أقوى بأن نطل بأزياء تظهر قامتنا الممشوقة والخصر النحيل... لذا فالوقت لم يفت لخسارة الوزن وخاصة هذه السنتمترات المزعجة التي استقرت في بعض المناطق من جسمنا، مثل الأرداف، والبطن، والأفخاذ. وللحصول على نتائج مضمونة في غضون وقت يعتبر قليلاً نسبياً، يمكننا أن نستهلك بعضاً من المشروبات المكوّنة من مواد سوبر خارقة تعمل إلى إذابة الدهون من هذه المناطق، وبالتالي خسارتنا للوزن.

في ما يلي نفيدك بهذه المواد السوبر التي إن شربناها، أو أدخلناها في المشروبات الصيفية، ستساعدنا بقوة على خسارة الوزن.

الماء



إلى جانب حاجتنا الحيوية للماء، هو يشكل كذلك عنصراً مهماً في عملية فقدان الوزن التي نسعى إلى تحقيقها. فترطيب الجسم بواسطة شرب الماء له تأثير حراري، أي بمعنى آخر عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي للخلايا، ما يعزز تدهور الدهون عن طريق إنفاق الطاقة. هناك أيضاً آلية ضرورية لفقدان الوزن والتي من المهم معرفتها، فعند الشعور بالجوع ينقل الجسم إشارة إلى الدماغ، لكي يبدأ عملية التغذية. وقد تبين أن هذه الإشارة هي نفسها التي يتم نقلها إلى الدماغ عند الشعور بالعطش، لذا تناول كوب من الماء سيكون له تأثير مشبع. ونقص الترطيب يؤدي إلى انخفاض الأداء الجسمي، وبالتالي لا يمكنك ممارسة النشاط الرياضي الذي يحتاج إلى إنفاق كمية عالية من الطاقة، لذا يمكنك أن تخسري من وزنك كما تريدين.

وعلى الرغم من أن الماء ليس العلاج المعجزة، إلا أن دمجه في نظام غذائي صحي متكامل ضروري لتحقيق جهودك والوصول إلى هدفك.

تعتمد كمية الماء التي يجب شربها كل يوم على وزنك وعلى سنك، لذا ينصح باتباع الحسابات التالية:

• الوزن × 30 مل إذا كان سنك أقل من 60 عاماً.

• الوزن × 25 مل إذا كان سنك أكثر من 60 عاماً.

وإذا كنت تمارسين الرياضة البدنية، يجب أن تشربي بالمتوسط 3.1 لتر إلى 3.5 لتر في اليوم، في إشارة إلى أن الجسم يحصل على الترطيب من الفاكهة والخضراوات ومن المشروبات والعصائر المختلفة، ولكن ذلك لا يجب أن يقلل كمية الماء التي يجب أن نشربها كل يوم.

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القرفة والغار



للقرفة فوائد لا تُحصى لحرق الدهون، ومنع تكوّن الدهون حول الشرايين، كما أنّها تعمل على سرعة الأيض، وعدم التعرّض للإصابة بالكوليسترول، ويساعد تناولها على تنظيف الرحم لدى النساء. وتعزّز القرفة أيضاً عملية امتصاص جسمك للمغذيات وتساهم في الحدّ من إصابتك بالإمساك المسبب لانتفاخ البطن لديك. بالإضافة إلى ذلك، هي تعمل على منع حدوث الانتفاخ المعوي والغازات المزعجة وتحول دون تناولك لكمية كبيرة من الطعام. لذا، يمكننا القول إن القرفة حليفة رشاقتك وعدوة الدهون الضارة التي قد تتراكم في جسمك.

أمّا أوارق الغار فلديها فوائد كثيرة أيضاً. فهي تتشارك والقرفة الكثير من الخصائص المهمة والضرورية. وفضلاً عن ذلك، تحتوي هذه الأوراق على مادة تسمى الليمونين التي تسهّل عملية تخلص الجسم من الماء المختزن والمسبّب لزيادة الوزن. كما أنّها تحسّن عمل الجهاز الهضمي وتحول دون تكوّن الغازات لديك.

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وصفة شاي القرفة وأوراق الغار لتعزيز عمل الجهاز الهضمي

يعتبر شاي القرفة و أوراق الغار أحد تلك المفاتيح التي يمكنك استخدامها من أجل خسارة وزنك الزائد. بالفعل، فهذان المكوّنان المهمّان والطبيعيان يساهمان في تعزيز عمل جهازك الهضمي. لا يتعين عليك القيام بخطوات معقدة من أجل تحضير خلاصة أوراق الغار والقرفة التي تساعدك على خسارة الوزن.

- إغلي ليتراً من الماء بعد أن تضيفي إليه بضعة أعواد من القرفة وأوراق من الغار.

-دعي المزيج يغلي لمدة 15 دقيقة ثم انزعيه عن النار واتركيه يبرد.

-صفي المزيج واشربي كوباً من الخلاصة يومياً قبل تناولك طعام الفطور.

إعلمي أنّ هذه العادة تمكّنك من خسارة الوزن خلال وقت قصير.

الزنجبيل والأناناس وجوز الهند



يعمل الاناناس بمثابة طارد للغازات من البطن، وتناوله على شكل مشروب ساخن يوميًّا، يساعد على حرق الدهون المتراكمة حول البطن، ويجعل الأخير مشدودًا. ويدخل الزنجبيل في العديد من الوصفات والخلطات التي تعمل على إنقاص الوزن، فهو يعمل على تنحيف الجسم عن طريق حرق السعرات الحرارية وزيادة درجة حرارة الجسم. الزنجبيل يحرق المزيد من السعرات الحرارية ويخلّص الجسم من السموم.

أما الأناناس، فهو من الفواكه الاستوائيّة الغنيّة بأنزيم يُعرف باسم بروميلين، الذي يساعد في عمليّة الهضم، وبالتالي يمنع تكوّن الغازات في المعدة، ويجعل بطنك مشدودًا ونحيفًا.

بدوره جوز الهند يفتّت الدهون الضارّة الموجودة بالدم، وبالتالي يؤدّي إلى خسارة الوزن. كما يحسّن عمليّات الأيض المسؤولة عن حرق الدهون، وبالتالي التخلّص من السعرات الحراريّة الزائدة في الجسم. وهو يقوّي أيضاً العضلات التي تقوم بحرق الدهون في الجسم، ويحتوي على البروتينات التي تكبح الشهيّة وتمنح الشعور بالشبع.

مشروب الزنجبيل والأناناس وجوز الهند للتخلص من دهون الكرش والأرداف.

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المكونات:

قطعة زنجبيل

½ حبة أناناس

1/2 حبة جوز هند

لتر ماء ساخن

احضري وعاء وامزجي جيداً بداخله لب جوز الهند مع الماء الساخن. أضيفي بقية المكونات وامزجيها جيداً قبل تصفيتها.

ويمكنك عزيزتي تناول كوبين من هذا المشروب قبل وجبة الفطور بنصف ساعة، وكوب آخر منتصف النهار.