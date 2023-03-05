شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر غذائية لا تحتفظ بها فى ثلاجتك أبدا.. منها الطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التبريد ضروريًا لإبطاء نمو البكتيريا المسببة للأمراض والفساد، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية أو تدهور جودة الغذاء.

وفقًا لموقع "thehealthsite"، يزيد التخزين المناسب للأغذية من مدة الصلاحية ، التي يتم تحديدها حسب نوع الطعام والتعبئة وظروف التخزين ، لا سيما درجة الحرارة التي يتم الحفاظ عليها في الثلاجة.

ومع ذلك، لا يجب تخزين جميع المواد الغذائية في الثلاجة لأن درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تقلل بشكل كبير من جودة ومذاق ولون الطعام وتسبب المرض لك ولأحبائك.

الطماطم

إذا تم تخزينها في الثلاجة، فإن الطماطم تفقد مذاقها بسرعة وتطور قوامًا عديم النكهة، إذا كنت قد وضعتها بالفعل في الثلاجة ، اتركها تذوب قبل استخدامها. الطريقة المثلى لتخزين الطماطم هي في درجة حرارة الغرفة. من الأفضل شرائها بكميات معقولة إذا كنت لا تنوي استخدامها على الفور.

البطاطس

البطاطس الأكثر تنوعًا في الأطعمة، والتي يمكن استخدامها في أي وجبة تقريبًا، لا ينبغي حفظها في الثلاجة، ويفضل حفظها في مكان مظلم وبارد خارج الثلاجة، يمكن الحفاظ على جودة البطاطس لعدة أسابيع .

الموز

الموز المخزن داخل الثلاجة لن يستمر في النضج، يحتاج الموز إلى درجات حرارة أكثر دفئًا، بين 15-20 درجة مئوية، في هذه الحالة، احتفظ بالموز الأخضر الذي اشتريته على المنضدة بمجرد نضجه، يمكن تخزينه في الثلاجة لاستخدامه في المستقبل.

البصل

يُنصح بعدم وضع البصل في الثلاجة لأنه سيسمح بالاحتفاظ بالرطوبة ويصبح طريًا ومتعفنًا، كما أن درجات الحرارة الباردة تقلل من نكهة البصل وتغير قوامه، بدلاً من ذلك، يجب تخزين البصل في مكان جاف.

القهوة

تفقد القهوة مذاقها ورائحتها الأصيلة إذا تم حفظها في الثلاجة، بالإضافة إلى ذلك، فإن رائحة مسحوق القهوة سوف تمتصها الأطعمة الأخرى المحفوظة في الثلاجة، بدلاً من ذلك، احفظ قهوتك المفضلة خارج الثلاجة.

الأعشاب الطازجة

تفقد النباتات العشبية مثل الريحان والزعتر والبقدونس بعض الروائح وتصبح أكثر جفافاً في الثلاجة أو الفريزر.

الزبدة

إن ترك الزبدة طوال الليل لإبقائها طرية بدرجة كافية لاستخدامها في اليوم التالي أمر مناسب إذا كنت تستمتع بتوست الزبدة كجزء من عاداتك الصباحية.

العسل

العسل المخزن في الثلاجة يصبح أقل متعة لأنه يقلل من النكهة، تخزين العسل في مكان بارد وجاف يحافظ على مذاقه ونكهته وقوامه سليمًا.