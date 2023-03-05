شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة وسكر الحمل يغيران بنية المشيمة ويزيدان من المشاكل الصحية للأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية السمنة لدي الحوامل بنية المشيمة وفي هذه الحالة تتميز بضعف التحكم في الجلوكوز أثناء الحمل، وذلك وفقا لدراسة نشرت فى مجلة علم وظائف الأعضاء .حسبما نشر موقع اكسبريس .

أوضحت الدراسة أنه لفهم الآليات الكامنة وراء نتائج الحمل السيئة وما يترتب على ذلك من مخاطر أكبر لسوء صحة الأطفال حديثي الولادة والأولاد، فقد ثبت أن تغييرات معينة في المشيمة بسبب السمنة تؤثر على صحة الأمهات.

البحث الذي أجراه العلماء في جنوب إفريقيا بالتحالف مع أولئك في إنجلترا هو أول دراسة للتحقيق في آثار السمنة لدى الأمهات و سكرى الحمل GDM في وقت واحد ويتم إجراؤها في بلد منخفض الدخل ، حيث يكون للسمنة وسكرى الحمل تأثير كبيرا.

معدلات السمنة وسكرى الحمل GDM ، تطور سوء التعامل مع الجلوكوز أثناء الحمل ، آخذة في الازدياد في جميع أنحاء العالم. كلاهما مرتبط بمضاعفات متعددة للأم والجنين ، مثل زيادة خطر وفاة الجنين ، وولادة جنين ميت ، ووفاة الرضع ، وزيادة وزن الرضع عند الولادة. من غير المعروف كيف تنشأ هذه المضاعفات.

ووجد الباحثون أن سمنة الأمهات ، أكثر من سكرى الحمل GDM ، قللت من تكوين المشيمة ، وكثافة الأوعية الدموية ومساحة السطح ، وقدرتها على تبادل العناصر الغذائية بين الأم والطفل النامي. تؤثر كل من السمنة و سكرى الحملGDM على إنتاج هرمون المشيمة وعلامات الالتهاب ، مما يشير إلى أن المشيمة تعمل بالفعل بشكل غير طبيعي.

نظرت الدراسة إلى 71 امرأة من السود أو من أصول مختلطة. من بين هؤلاء ، كان 52 يعانون من السمنة و 38 أصيبوا بداء السكري. أجرى الباحثون الدراسة باستخدام التنميط السريري والفحص البنيوي العميق والتحليل الجزيئي للمشيمة والقياسات البيوكيميائية لدم الحبل السري للأم والطفل لفحص تأثير السمنة و سكرى الحمل GDM في هذه المجموعة من النساء الحوامل.

قالت الكاتبة الرئيسية البروفيسور أماندا سفروزي بيري من جامعة كامبريدج: "لأول مرة نظرنا في تأثيرات كل من السمنة وسكرى الحمل GDM على المشيمة لدى المرأة السوداء وذات الأصل المختلط ، والذين هم مجموعة غير متدربة ، وما هو تأثير ذلك؟ التي قد تكون لهذه الحالات عليهم وعلى أطفالهم. كان من المهم اكتشاف أن السمنة لها تأثير أكبر من تأثير سكرى الحمل GDM على نتائج الحمل لكل من الأم والطفل ".

تتمثل قيود الدراسة في أنه مع وجود عينة صغيرة من 71 امرأة ، لم يكن من الممكن تحديد تأثير جنس الجنين على هذه التغييرات المشيمية. تضمنت مجموعة النساء غير البدينات أيضًا نساءً يُطلق عليهن زيادة الوزن. يود الباحثون إجراء المزيد من الأبحاث على النساء البدينات ، والوزن الزائد ، والنحيفات اللواتي يعانين من GDM وبدونه ، واستكشاف تأثير جنس الجنين. ثم يرغبون بعد ذلك في دراسة كيفية تفاعل السمنة وسكرى الحمل GDM والعلاجات ، مثل عقار الميتفورمين الذي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم ، لتحديد نتائج الحمل وصحة الطفل على المدى الطويل.

قال المؤلف المشارك الرئيسي البروفيسور موشي ماتجيلا من جامعة كيب تاون: "جنوب أفريقيا مثقلة بعبء مرضي رباعي من الأمراض المعدية وغير المعدية ، إلى جانب ارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات بين الأمهات والأطفال ، والوفيات المرتبطة بالعنف والإصابات. .بالإضافة إلى ذلك ، لدينا واحد من أعلى معدلات السمنة عند الإناث على مستوى العالم ، مما لا شك فيه أن يؤدي إلى زيادة عبء الأمراض غير المعدية ويسهم في أمراض الأمهات والمواليد والأطفال.

نظرًا لأن السمنة و سكرى الحمل GDM يتعايشان في كثير من الأحيان ، تسلط الدراسة الضوء على أهمية السمنة على ىسكرى الحمل GDM. في تعديل بنية ووظيفة المشيمة ، ويبدأ في تجميع كيف يمكن لهذه التغييرات المشيمية أن تفسر المضاعفات الملحوظة (على سبيل المثال ، الموت داخل الرحم والإملاص) وزيادة مخاطر الأمراض غير المعدية في المستقبل لكل من الأم والطفل ".