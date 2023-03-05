شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر التوعية بمرض بطانة الرحم المهاجرة.. تعرفى على أعراض الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُخصص شهر مارس للتوعية بمرض بطانة الرحم المهاجرة، وهو اضطراب في الصحة العامة يتميز بشكل أساسي بألم شديد وتشنجات أثناء الحيض، وغالبًا ما يعرقل حياة الفتاة أو المرأة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض بطانة الرحم المهاجرة، في شهر التوعية بالمرض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

بطانة الرحم المهاجرة يحدث عندما تنمو بطانة الرحم المعروفة أيضًا باسم بطانة الرحم خارج الرحم، على المبيضين وقناتي فالوب وبطانة البطن والأمعاء والمثانة والمستقيم أيضًا.

سبب القلق في هذا المرض هو الألم المرتبط بالانتباذ البطاني الرحمي، حيث تشتكي النساء اللواتي يعانين من هذه الحالة الالتهابية المزمنة من آلام مبرحة.

أعراض بطانة الرحم المهاجرة ألم الدورة الشهرية أو عسر الطمثغالبًا ما يُعتبر الألم والتشنجات أثناء الحيض أمرًا طبيعيًا ولكن إذا كان يؤثر على حياتك، قد يشير الألم بهذه الدرجة المرتفعة أثناء الحيض أو النزيف الشديد والتخثر المفرط إلى انتباذ بطاني رحمي وبالتالي يجب فحصه من قبل طبيب أمراض النساء.

آلام الحوض

يتمثل العرض الأساسي للانتباذ البطاني الرحمي في ألم الحوض، وغالبًا ما يرتبط بفترات الحيض، بسبب هذه الحالة المزمنة، غالبًا ما تلتهب الأنسجة المحيطة وتندب مما يؤدي إلى التصاقات.

وبالتالي، فإن الأنسجة المبطنة للحوض والأعضاء المحيطة تلتصق ببعضها البعض مما يؤدي إلى درجات عالية من الألم. حركات الأمعاء المؤلمة إذا شعرت بألم أثناء التبول أو التبول فعليك استبعاد سبب ذلك مع انتشار النسيج الندبي والالتصاقات إلى جدار البطن والمثانة، يمكن أن تسبب الألم في مثل هذه الأوقات. انتفاخ البطن والغثيانتشمل مشاكل الجهاز الهضمي الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ أو الغثيان ، خاصةً أثناء فترات الحيض التي غالبًا ما تسبب ارتباكًا بين مشكلة في الجهاز الهضمي أو أمراض النساء. العقم انتفاخ البطن والغثيانتشمل مشاكل الجهاز الهضمي الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ أو الغثيان ، خاصةً أثناء فترات الحيض التي غالبًا ما تسبب ارتباكًا بين مشكلة في الجهاز الهضمي أو أمراض النساء. العقم العقم المرتبط بالانتباذ البطاني الرحمي يؤثر على عدد كبير من النساء يمكن أن تؤدي الالتصاقات أو الندبات التي تؤثر على قناتي فالوب إلى انسداد وبالتالي تخلق مشاكل في وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة، مما يقلل من فرص الحمل. يمكن أن يؤدي الانتباذ البطاني الرحمي إلى تشويه تشريح الحوض ويسبب التهابًا في منطقة الحوض ويؤدي إلى اضطرابات الغدد الصماء والتبويض، ويزعج زراعة الجنين ، ويؤثر على جودة الحيوانات المنوية والبويضات ، وبالتالي يقلل من فرص الحمل. تؤدي الحالة أيضًا إلى إحداث فوضى في التوازن الهرموني للجسم ، مما يتداخل مع وظائف متعددة مثل وظيفة السائل البريتوني والغدة النخامية ووظيفة بطانة الرحم التي قد يكون لها دور في نمو الجنين والخصوبة بشكل عام.

غالبًا ما تتداخل أعراض الانتباذ البطاني الرحمي مع حالات أمراض النساء الأخرى مثل عدم التوازن الهرموني أو عسر الطمث أو متلازمة تكيس المبايض أو الالتهابات.