أنجلينا جولى تحتفل بالحاجة زبيدة بعد حصولها على شهادة محو الأمية فى عمر 87 عاماً

احتفت النجمة العالمية أنجلينا جولي بالحاجة زبيدة عبد العال علي الصعيدي والتي كرمتها محافظ المنوفية في مصر، بعد حصولها على شهادة محو الأمية في سن الـ87 عاماً، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى تحت شعار "لا أمية مع تكافل" لمستفيدى برنامج التكافل.



ونشرت أنجلينا جولي صورة السيدة زبيدة في خاصية الستوري عبر حسابها بموقع انستجرام وذلك كنموذج ملهم لجمهورها وتأكيدا على أن التعليم لا يتوقف عند سن بعينه.



مبادرة وزارة التضامن الإجتماعى "لا أمية مع تكافل" تستهدف القضاء على أمية القراءاة والكتابة لمستفيدى برنامج تكافل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقد بدأ تنفيذ المبادرة بالمحافظة في الأول من يوليو 2022 بإجمالى عدد دارسين 6 ألآف دارس بعدد 487 فصل دراسى.



جدير بالذكر، أن السيدة "زبيدة عبدالعال " تقيم بقرية دكما بمركز شبين الكوم تزوجت في سن الثامنة عشر وأم لـ(8) أبناء وجدة لـ(13) حفيد ولم تتعلم في صغرها ووالدها كان لا يؤمن بأهمية تعليم الإناث، وقد بادرت بالإلتحاق بالمبادرة والذهاب بنفسها للتعلم وتحقيق حلمها، واستكملت مسيرتها ببيع البضائع البسيطة أمام مدرسة أولادها حرصاًَ منها على متابتعهم وخوفاً من تسربهم للتعليم.

قد يهمك أيضا