شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: يمكن لجسم الإنسان توقع أوقات تناول الوجبات كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أنه يمكن لأجسامنا أن تتنبأ بتوقيت الوجبات المنتظمة، ووجد فريق البحث من جامعة ساري البريطانية أن إيقاعات جلوكوز الدم اليومية للشخص قد تكون مدفوعة بحجم الوجبة بالإضافة إلى وقت تناولها، بحسب موقع " neurosciencenews".

في أول دراسة من نوعها، قام الباحثون بالتحقيق فيما إذا كان النظام اليومي للإنسان يتوقع وقت الوجبات الكبيرة.

الإيقاعات / الأنظمة اليومية هي تغيرات فسيولوجية ، بما في ذلك التغيرات الأيضية ، التي تتبع دورة مدتها 24 ساعة وعادة ما تكون متزامنة مع الإشارات البيئية، مثل دورات الضوء والظلام.

ركزت الدراسات السابقة في هذا المجال على الضوابط على الحيوانات وحتى الآن لم يتم تحديد ما إذا كان فسيولوجيا الإنسان يمكن أن يتنبأ بأوقات الوجبات وتوافر الطعام.

قال جوناثان جونستون، أستاذ علم الأحياء الزمني وعلم وظائف الأعضاء التكاملي في جامعة ساري ، "غالبًا ما نشعر بالجوع في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، ولكن إلى أي مدى يمكن لبيولوجيتنا توقع أوقات الوجبات غير معروف من الممكن أن تتماشى إيقاعات التمثيل الغذائي مع أنماط الوجبات وأن يضمن انتظام الوجبات أننا نتناول الطعام في الوقت الذي تتكيف فيه أجسامنا بشكل أفضل للتعامل معها ".

أجرى 24 مشاركًا من الذكور دراسة معملية لمدة ثمانية أيام مع جداول زمنية صارمة للنوم والاستيقاظ ، والتعرض لدورات الضوء المظلمة ، وتناول الطعام.

لمدة ستة أيام ، تناول 12 مشاركًا وجبات صغيرة كل ساعة طوال فترة الاستيقاظ ، بينما تناول باقي المشاركين وجبتين كبيرتين يوميًا (7.5 و 14.5 ساعة بعد الاستيقاظ).

بعد ستة أيام ، تم وضع جميع المشاركين على نفس جدول التغذية لمدة 37 ساعة وتلقوا وجبات صغيرة كل ساعة في إجراء معروف بأنه يكشف عن إيقاعات الساعة البيولوجية الداخلية.

تم قياس الجلوكوز كل 15 دقيقة أثناء الدراسة، وتم قياس مستويات الجوع كل ساعة أثناء ساعات الاستيقاظ في اليوم الثاني والرابع والسادس في المرحلة الأولى من الدراسة ثم كل ساعة خلال الـ 37 ساعة الأخيرة.

من خلال تحليل نتائج الأيام الستة الأولى من الدراسة ، وجد الباحثون أن تركيز الجلوكوز لدى المشاركين في مجموعة الوجبات الصغيرة زاد عند الاستيقاظ وظل مرتفعًا طوال اليوم حتى ينخفض بعد الوجبة الأخيرة. في مجموعة الوجبات الكبيرة ، كانت هناك زيادة مماثلة في تركيز الجلوكوز عند الاستيقاظ ولكن كان هناك انخفاض تدريجي يؤدي إلى الوجبة الأولى.

في آخر 37 ساعة ، عندما كانت المجموعتان تتغذيان على نفس الوجبات الصغيرة كل ساعة ، أظهر جميع المشاركين ارتفاعًا أوليًا في تركيز الجلوكوز عند الاستيقاظ. ومع ذلك ، في أولئك الذين تلقوا سابقًا وجبتين كبيرتين ، بدأت مستويات الجلوكوز في الانخفاض قبل الوجبة الكبيرة المتوقعة (التي لم يتلقوها) بينما بالنسبة للمشاركين الذين تناولوا دائمًا وجبات صغيرة كل ساعة ، استمرت مستويات الجلوكوز في الارتفاع كما رأينا سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك ، في مجموعة الوجبات الكبيرة ، كانت هناك زيادة في الجوع قبل أوقات الوجبات المتوقعة والتي انخفضت بشكل حاد بعد انقضاء وقت الوجبة المتوقع.

وأضاف البروفيسور جونستون: "ما وجدناه هو أن جسم الإنسان مبرمج بشكل إيقاعي لتوقع أوقات الوجبات خاصة عندما لا يكون الوصول إلى الطعام سهلًا. يشير هذا إلى وجود دافع فسيولوجي لبعض الأشخاص لتناول الطعام في أوقات معينة حيث تم تدريب أجسامهم على توقع الطعام بدلاً من أن يكون مجرد عادة نفسية ".