شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الصيام بديل جيد لمرضى الكبد الدهني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - درس باحثون التغذية في جامعة إلينوي في شيكاغو 80 شخصًا يعانون من مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول ووجدوا أن أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا صائمًا ليومًا مختلفًا ومارسوا الرياضة كانوا قادرين على تحسين صحتهم.

ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في "استقلاب الخلايا" ، حيث أفادوا أنه على مدى ثلاثة أشهر ، فإن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة وتناوبوا على تناول العيد والصيام و تناول الطعام دون قيود في يوم واحد وتناول 500 سعرة حرارية أو أقل في اليوم التالي و شهدوا زيادة في حساسية الأنسولين وانخفاض الدهون في الكبد ، الوزن و ALT ، أو إنزيمات ترانس أميناز ألانين ، وهي علامات لأمراض الكبد.

فمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحوليات هو تراكم للدهون والتهابات في المرضى الذين يشربون القليل من الكحول أو لا يشربونه على الإطلاق، و ما يقرب من 65 ٪ من البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة يعانون من هذا المرض ، وهذه الحالة مرتبطة بشدة بتطور مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2، فإذا تُرك مرض الكبد الدهني دون رادع ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة مثل تليف الكبد أو فشل الكبد ، ولكن هناك خيارات دوائية جيدة محدودة لعلاج هذه الحالة.

ووصفت مؤلفة الدراسة كريستا فارادي النتائج بأنها "مذهلة للغاية"، ولذا فقال فارادي ، أستاذ التغذية في كلية التطبيقية أنه عندما قارنا نتائج مجموعات دراستنا ، وجدنا بوضوح أن أكثر المرضى تحسنًا كانوا في المجموعة التي اتبعت نظام الصيام اليومي البديل ومارست خمسة أيام في الأسبوع، والأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا أو يمارسون الرياضة فقط لم يروا نفس التحسينات ، مما يعزز أهمية هذين التعديلين غير المكلفين نسبيًا في نمط الحياة على الصحة العامة ومكافحة الأمراض المزمنة مثل مرض الكبد الدهني.

فتم اختيار المشاركين في التجربة السريرية بشكل عشوائي إلى واحدة من أربع مجموعات، فمجموعة صيام يوم بديل ، ومجموعة تمارين هوائية ، ومجموعة مشتركة ومجموعة ضابطة لم يجر المشاركون فيها أي تغييرات على سلوكياتهم، فقام المشاركون في مجموعات النظام الغذائي بتتبع مدخولهم الغذائي ، واستخدم المشاركون في مجموعات التمارين آلة بيضاوية الشكل في مختبر فارادي لمدة ساعة واحدة ، خمسة أيام في الأسبوع.

وقالت فارادي إن الدراسة لم تختبر ما إذا كان صيام اليوم البديل أفضل أم أسوأ من الأنظمة الغذائية الأخرى عندما يقترن بالتمارين الرياضية ، لكنها فوجئت برؤية عدد قليل جدًا من المشاركين الذين انسحبوا من الدراسة.

وقال فارادي ، وقد يكون من الصعب على الأشخاص الالتزام بالصيام في اليوم البديل والتدخلات الرياضية ، وفي الدراسات السابقة رأينا تسربًا كبيرًا. كان من المثير جدًا أن نرى أنه في هذه التجربة كان لدينا التزام كبير جدًا بالتدخلات، ويعتقد أن تنفيذ الدراسة في بداية وباء كورونا في عام 2020 يمكن أن يكون تفسيرًا معقولًا للاختلاف.

بالإضافة إلى رؤية مؤشرات التمثيل الغذائي المحسّنة ، حيث لاحظ مؤلفو الدراسة أيضًا أنه لم تكن هناك أحداث سلامة خطيرة أثناء التجربة ، وكان المرضى قادرين على الحفاظ على النظام الغذائي وممارسة الرياضة بأمان للدراسة التي استمرت ثلاثة أشهر ، والتي يعتقد فارادي أنها مؤشر على أن التدخل قد يكون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني والذين يرغبون في تحسين صحتهم دون استخدام الأدوية ، والتي يمكن أن يكون لها آثار جانبية.

في ورقتهم ، "تأثير صيام اليوم المتبادل مع التمارين الهوائية على مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، و تجربة عشوائية محكومة ، وهي أول دراسة لفحص تأثير الصيام المتقطع جنبًا إلى جنب مع التمارين الرياضية على نتائج مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، كتب المؤلفون ، تشير النتائج التي توصلنا إليها أيضًا إلى أن التدخل المركب كان فعالًا لتقليل وزن الجسم ، وكتلة الدهون ، ومحيط الخصر ، و ALT ، وصيام الأنسولين ، ومقاومة الأنسولين ، وزيادة حساسية الأنسولين ، بين مرضى السمنة و NAFLD ، مقابل مجموعة التحكم.