شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد يكشف عن السبب الخفي للإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف يعد من الأمراض المسببة للشعور والإصابة بعدم القدرة علي التحكم في السلوك أو التعامل مع الحياة اليومية، وقد يتعرض المصاب به للإصابة بتسرب السائل النخاعي.

ذكرت دراسة في مجلة Alzheimer's & Dementia أنه يعاني العديد من المرضى من تغيرات معرفية وسلوكية وشخصية شديدة لدرجة أنه يتم القبض عليهم أو وضعهم في دور رعاية المسنين، إذا كانوا يعانون من الخرف الجبهي الصدغي المتغير السلوكي مع سبب غير معروف ، فلا يوجد علاج متاح. لكن دراستنا تظهر أنه يمكن علاج المرضى الذين يعانون من تسرب السائل النخاعي إذا تمكنا من العثور على مصدر التسرب .

وقال فوتر شيفينك ، مدير برنامج جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية الدقيقة وأستاذ جراحة الأعصاب أن السائل الدماغي النخاعي يدور حول الدماغ والحبل الشوكي للمساعدة في حمايتهم من الإصابة.، وعندما يتسرب هذا السائل إلى الجسم ، يمكن أن يتدلى الدماغ ، مما يسبب أعراض الخرف.

كما أن العديد من المرضى الذين يعانون من ترهل الدماغ والذي يمكن اكتشافه من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي لا يتم تشخيصهم ، ونصح الأطباء بإلقاء نظرة ثانية على المرضى الذين يعانون من أعراض منبهة.

ويجب على أخصائي الأشعة أو جراح الأعصاب أو طبيب الأعصاب أن يقوم بفحص التصوير بالرنين المغناطيسي للمريض مرة أخرى للتأكد من عدم وجود دليل على ترهل الدماغ.

ويمكن للأطباء أيضًا أن يسألوا عن تاريخ من الصداع الشديد الذي يتحسن عندما يستلقي المريض ، والنعاس الشديد حتى بعد النوم الكافي ليلا ، وما إذا كان المريض قد تم تشخيصه بتشوه دماغي خياري ، وهي حالة تمتد فيها أنسجة المخ إلى العمود الفقري، و قناة، فإن ترهل الدماغ غالبًا ما يُخطئ بسبب تشوه خياري.

وحتى عند اكتشاف ترهل الدماغ ، قد يكون من الصعب تحديد مصدر تسرب السائل الدماغي النخاعي، وعندما يتسرب السائل من خلال تمزق أو كيس في الغشاء المحيط ، فإنه يكون مرئيًا في التصوير المقطعي المحوسب للنخاع بمساعدة وسيط التباين.

واكتشف الباحثون سببًا إضافيًا لتسرب السائل الدماغي النخاعي، وهو ناسور السائل النخاعي الوريدي، وفي هذه الحالات ، يتسرب السائل إلى الوريد ، مما يجعل من الصعب رؤيته في التصوير المقطعي للنخاع الروتيني، و للكشف عن هذه التسريبات ، يجب على الفنيين استخدام الأشعة المقطعية المتخصصة ومراقبة وسيط التباين أثناء حركته أثناء تدفقه عبر السائل النخاعي .

وفي هذه الدراسة ، استخدم الباحثون تقنية التصوير هذه على 21 مريضًا يعانون من ترهل الدماغ وأعراض .

وحول ذلك قال الدكتور كيث إل بلاك ، رئيس قسم جراحة الأعصاب في جامعة سيدرس سينا، أن هذا التصوير المتخصص غير متوفر على نطاق واسع ، وتقترح هذه الدراسة الحاجة إلى مزيد من البحث لتحسين معدلات الكشف والشفاء للمرضى.

وتم علاج الـ 12 مشاركًا المتبقين في الدراسة ، والذين تعذر تحديد تسربهم ، بعلاجات غير هادفة مصممة لتخفيف ترهل الدماغ ، مثل الأنظمة القابلة للزرع لإدخال المريض في السائل النخاعي، ومع ذلك ، فقط ثلاثة من هؤلاء المرضى شعروا بالراحة من أعراضهم.